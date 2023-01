Cecilia Asoro im Dschungelcamp: Hat das Ex-GNTM-Model einen einen Freund?

Mit Cecilia Asoro zog eine Kandidatin ins Dschungelcamp 2023 ein, die aus dem Reality-TV bekannt ist. Doch wie steht es um ihr Privatleben? Ist Cecilia Asoro Single oder hat sie einen Freund? Mit ihrem Ex-Freund war sie zuletzt in einer Show...

Cecilia Asoro ist für viele eine eher unbekanntere Kandidatin des Dschungelcamps, doch im Reality-TV ist sie längst zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Die 26-Jährige aus Düsseldorf hat ihr Glück schon in so einigen TV-Formaten versucht und war dabei mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Angefangen hat alles hat mit "Germany's Next Topmodel". Dort hat sie sich sogar zwei Mal beworben (2015 und 2016) und versucht, Model-Mama Heidi Klum zu überzeugen – wirklich weit geschafft hat sie es allerdings nicht.

Cecilia Asoro: Auf GNTM folgte die Teilnahme bei "Der Bachelor"

Zwei Jahre später, 2018, versuchte Cecilia Asoro bei der Comedy-Dating-Show "Take Me Out" ihren Traummann zu finden. Geklappt hat dies in der Sendung, die von Ralf Schmitz moderiert wurde, nicht. 2019 wollte Cecilia dann bei DEM Dating-Format die Liebe ihres Lebens finden. Bei "Der Bachelor" wollte sie das Herz von TV-Junggeselle Andrej Mangold erobern.

Woher kommt Cecilia Asoro? Freizügige Schnappschüsse begeistern

Ist Cecilia Asoro mal nicht in einem TV-Format zu sehen, arbeitet die 26-jährige Düsseldorferin mit nigerianisch-italienischen Wurzeln überwiegend als Model. Seit 2019 ist sie zudem als Assistentin für körperlich behinderte Menschen tätig. Ihren Instagram-Followern (vor Dschungelcamp-Start: 30.400 Fans) zeigt sich gern auch mal freizügige Fotos:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Cecilia Asoro: Woher kennt man die Dschungelcamperin?

Erstmals erfolgreich endete ihre Teilnahme beim Reality-Format "Beauty & The Nerd", bei dem sie 2021 gemeinsam mit Nerd Markus den ersten Platz belegte und sich damit über ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen durfte. "Ich möchte Schulden abzahlen, die ich lange mit mir getragen habe. Und Reisen machen, die ich schon immer geplant habe. Aber auch einfach einmal etwas zur Seite legen", sagte sie anschließend ProSieben.

Nach "Der Bachelor": Cecilia Asoro und Markus Kok werden ein Paar

Nach ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" verliebte sich Cecilia in Markus Kok (42). Er war zuvor Teilnehmer der Nackt-Show "Adam sucht Eva". Das Paar zog schnell zusammen, doch harmonisch ging es nicht lange zu. Cecilia und Markus stritten viel, nach neun Monaten folgte die Trennung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bei "Prominent getrennt" kämpfte Cecilia Asoro mit Ex Markus um 100.000 Euro

Doch damit nicht genug: Auch 2022 war das Model bereits in zwei Formaten zu sehen. In "Prominent getrennt" kämpfte sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Markus Kok um eine Siegprämie von 100.000 Euro. Im vergangenen Sommer suchte sie bei "Are You The One – Reality Stars in Love" ihr Perfect Match.

Privatleben und Beziehung: Hat Cecilia Asoro einen neuen Freund?

Cecilia Asoro hat in der Öffentlichkeit keinen neuen Partner an ihrer Seite vorgestellt. Doch ist sie wirklich Single? Das wird die 26-Jährige vielleicht im Dschungelcamp erzählen. In der Show ist sie seit dem 13. Januar zu sehen.