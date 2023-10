Cathy Hummels spricht über Ehe-Leiden mit Mats und bekommt von Désirée Nick eine Abfuhr

Cathy Hummels spricht in Désirée Nicks Podcast über ihre Ehe mit Ex-Mann und Profi-Kicker Mats Hummels und bekommt eine knallharte Abfuhr von der TV-Ikone verpasst. Cathy wollte "La Nick" nämlich in ihr Reality-Format einladen.

Zwei Playboy-Covergirls unter sich. Cathy Hummels und Désirée Nick trafen sich zum entspannten Plausch für "La Nicks" Podcast "Golden Gossip Girl". Dabei sprachen die beiden Frauen auch über ihre heißen Fotos im Männer-Magazin.

Vor allem die 66-jährige Désirée Nick sorgte mit ihren Bildern für Aufsehen und bekam sogar Komplimente von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Cathy Hummels erzählte von ihrer Ehe mit Ex Mats und bekam von Désirée eine knallharte Abfuhr verpasst.

Cathy Hummels über Ehe mit Mats: "Es hat meinem Selbstbewusstsein geschadet"

Cathy Hummels war zu Besuch im Podcast "Golden Gossip Girl" und sprach mit Gastgeberin Désirée Nick auch über ihre Playboy-Fotos und die Ehe mit Mats Hummels. Im Gespräch "von Playmate zu Playmate", wie es "La Nick" unter einem Schnappschuss der beiden auf Instagram ausdrückt, kommen noch nirgendwo erzählte Insights ans Licht.

Für Cathy war das Shooting mit Playboy etwas ganz Besonderes, ein "Freiheitsschlag", wie die Moderatorin erklärt. "Es war für mich ein Zeichen von: 'Ich mag mich so wie ich bin'." So konnte die Ex von Fußballprofi Mats Hummels endlich das Körpergefühl erleben, das sie lange nicht gekannt hatte: Früher habe sie unter ihrer Optik gelitten und wollte immer anders sein, so die 35-Jährige.

Aber die Beziehung zu einem Fußball-Star müsste einem doch eine gehörige Portion Selbstbewusstsein verpassen, denkt sich Désirée, die vor kurzem ebenfalls für das Magazin blank zog, und hakt nach. Nach kurzem Zögern antwortet Cathy: "Es hat meinem Selbstbewusstsein geschadet."

Cathy Hummels: "Die Welt da draußen degradiert dich ganz oft"

Warum das so ist, erklärt die 35-Jährige auch: "Weil jemand, der so groß ist und so mächtig ist und von anderen so groß gemacht wird, ist für viele ein Megastar. Und als Frau an der Seite eines so bekannten Mannes musst du sehr viel Selbstvertrauen haben. Das Problem ist, dass ich es eigentlich hatte, aber die Welt da draußen degradiert dich ganz oft."

Cathy Hummels: "Ich wurde gar nicht gesehen"

Cathy sei ganz lange nur die "Frau von" gewesen, deren Namen man nicht wusste. "Ich wurde gar nicht gesehen. Das macht was mit dir."

Trotz allem ist die Moderatorin dankbar für die gemeinsame Zeit mit Mats Hummels: "Wir sind gemeinsam gewachsen, aber trotzdem war er der Megastar, und ich war die Frau an seiner Seite". Und sie stellt klar: "Wir hatten viele schöne Jahre." Aus der Beziehung, die immerhin von 2007 bis 2022 gehalten hat, ist auch Sohn Ludwig entstanden.

Knallharte Abfuhr von Désirée Nick für Cathys TV-Format

Die vertraute Plauderei der beiden Playboy-Damen reißt plötzlich ab, als "La Nick" ihrem Gast eine klare Absage erteilt. Cathy Hummels versuchte die 67-Jährige nämlich von einer Teilnahme am Reality-Format "Kampf der Realitystars" zu überzeugen und spricht der "spitzesten Zunge Deutschlands" eine Einladung aus. Dafür erhält Cathy, die die Show moderiert, eine knallharte Abfuhr von Désirée.

Désirée Nick über Influencer: "Diese ganze Branche ist ja versaut"

Warum? "Weil ich eine Ikone bin, die sich nicht für kleines Geld hergibt. Und weil andere Kollegen die Preise in diesem Segment kaputt gemacht haben", erklärt die ehemalige Ballerina.

Auf eine Ansammlung von Influencern gebe die Unterhaltungskünstlerin gar nichts. "Diese ganze Branche ist ja versaut, dadurch, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, zu unterhalten. Auch kein Interesse daran haben, ihrer Mission als Entertainer zu folgen."

Cathy Hummels: "Mittlerweile ist ein Realitystar mehr, du brauchst Follower"

Besonders Serkan Yavuz stößt bei der Ex-Dschungelkönigin auf Unverständnis. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ließ sich für gerade mal einen Euro für die Reality-Show gewinnen, wie er während seiner Teilnahme verkündete.

"Was ist das für ein Geschäft, wo man sich unterbietet, um dabei sein zu dürfen und wo Gestalten, die in die Öffentlichkeit drängen, das alles unterlaufen, in dem sie sagen: 'Leute', ich komme für 5.000 Euro", meckert Désirée.

Désirée Nick: "Ich habe TV-Geschichte geschrieben"

Cathy hält dagegen: "Mittlerweile ist ein Realitystar auch mehr, du brauchst Follower. Fernsehen ist mittlerweile auf einem absteigenden Ast". "La Nick", die über jahrelange Reality-Erfahrung verfügt, ist sich aber sicher: Die aktuellen Realitystars gehen neben ihr unter.

"Ich habe TV-Geschichte geschrieben. Ich bin eine Frau, an deren Sprüche, an deren Auftritte, an deren Sätze man sich heute noch erinnert. Da ist was hängen geblieben", erklärt Désirée. Bei "Kampf der Realitystars" wird Cathy die TV-Ikone also wohl nicht begrüßen dürfen.