Cathy Hummels schockiert von Lügen-Masche: "Das ist widerlich"

Als Unternehmerin und Person des öffentlichen Lebens ist Cathy Hummels eine begehrte Kooperationspartnerin für unterschiedlichste Produkte. Doch eine Anfrage ging der Münchnerin jetzt zu weit. Mit der AZ hat die 38-Jährige darüber gesprochen und erklärt, warum sie von dem Angebot so schockiert ist.

Vor wenigen Tagen wurde Cathy Hummels (38) von einer Agentur für Influencer-Marketing angeschrieben. Für die Unternehmerin, die mit Events wie dem jährlichen Wiesnbummel viele VIPs und Content-Creator anlockt, ist das eigentlich keine außergewöhnliche Situation. Doch die Münchnerin reagiert entsetzt und macht die Anfrage öffentlich. Warum ist Hummels von dem Kooperationsangebot so erschüttert?

Cathy Hummels macht unseriöse Anfrage öffentlich

Der Online-Arzt- und Apothekenservice DoktorABC war an einer Zusammenarbeit mit Cathy Hummels interessiert. Dabei sollte die Ex von Mats Hummels mit ihren Social-Media-Accounts auf einen "Online-Service für medizinische Behandlungen rund um Übergewicht und Gewichtsreduktion" aufmerksam machen, wie sie in ihrer Instagram-Story offenbarte. Für die Moderatorin und Unternehmerin ist das ein absolutes No-Go. "Ihr könnt mir so viel Geld bezahlen, wie ihr wollt", schrieb sie zu dem Screenshot. "Eine Frau, die, seitdem sie denken kann, mit Essstörungen zu kämpfen hat, anzufragen, schockiert mich."

Lügen-Masche aufgedeckt: "Man versucht, über sie Geld zu generieren"

Die AZ hat Cathy Hummels, kurz nachdem sie das Angebot öffentlich gemacht hat, getroffen. "Ich glaube, jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich keine Medikamente bewerbe", sagt die Münchnerin im persönlichen Gespräch und erklärt, warum sie die Anfrage so problematisch findet: "Man fragt Menschen an, die einen gesunden Lifestyle verkörpern und leben, und versucht dann, über sie Geld zu generieren – indem man lügt." Für die 38-Jährige werde mit dieser Masche das Leid von Betroffenen ausgenutzt. "Das ist widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür möchte ich nicht stehen. Und ich finde, so etwas gehört öffentlich gemacht."

"Essstörungen sind allgegenwärtig"

Damit will Cathy Hummels vor allem junge Menschen schützen, die durch solche Themen getriggert werden. "Essstörungen sind allgegenwärtig", betont sie im AZ-Gespräch. "Wenn man Medizin braucht, dann ist Medizin auch gut. Aber gesunden Menschen Medizin zu verkaufen, nur damit man Geld verdient, ist einfach nicht meine Art. Und mich dann anzufragen, obwohl man genau weiß, dass da in meiner Vergangenheit auch etwas liegt, ist mir völlig fremd. Ich war wirklich schockiert."

Und was sagen die Marketing-Agentur Lyaison und der Online-Arzt- und Apothekenservice DoktorABC zu den Vorwürfen von Cathy Hummels? Die AZ hat beide Unternehmen kontaktiert und wollte wissen, warum die Münchnerin trotz ihrer Geschichte für eine Kooperation angefragt wurde. Bislang hat sich keiner der Verantwortlichen dazu geäußert.

Cathy Hummels hat heute einen guten Weg gefunden, sich gesund und ohne Medikamente fit zu halten. "Pilates und CathyLates gehören für mich zum Alltag. Ich gehe außerdem sehr gerne draußen spazieren, fahre viel Fahrrad, esse keinen weißen Zucker, achte auf natürliche und ursprüngliche Lebensmittel und versuche, regionale Unternehmen zu unterstützen." Auf Medikamente zur Gewichtsreduktion war die Münchnerin also nie angewiesen.