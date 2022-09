Cathy Hummels: "Ich versuche aus Krisen zu wachsen"

Cathy Hummels beginnt einen "neuen Lebensabschnitt, in dem vor allem Achtsamkeit gegenüber mir selbst großgeschrieben wird". Die Moderatorin und Unternehmerin versuche "aus Krisen gestärkt herauszugehen und zu wachsen", verrät sie im Interview.

Cathy Hummels (34) erfindet sich neu. Für die Moderatorin, Unternehmerin und Model beginnt "ein neuer Lebensabschnitt", wie sie im Rahmen eines Produktlaunchs verrät. Die Mutter eines vierjährigen Jungen ist das Gesicht des neuen vegetarischen Beautydrinks Regulatpro Collagen. Im Interview plaudert sie selbstbewusst über "eine gesündere, glücklichere und neue Version von mir selbst".

"Ich fühle mich wohl in meinem Körper und habe mich mittlerweile so akzeptiert, wie ich bin", führt die 34-Jährige aus. Negativen Kommentaren in den sozialen Medien schiebt sie konsequent einen Riegel vor. Auch die Trennungsschlagzeilen rund um ihre Ehe mit Mats Hummels (33) kommentiert sie nicht. "Es ist so wichtig, dass man auf sich selbst achtgibt", betont Hummels. "Denn wenn man mit sich selbst zufrieden ist, strahlt man das auch aus."

"Ich mache einen Neuanfang. Seelisch, körperlich und optisch. Cathy 2.0" - mit diesen Zeilen kommentierten Sie neue Bilder von Ihnen. Was genau zeichnet "Cathy 2.0" aus?

Cathy Hummels: Cathy 2.0 ist quasi eine gesündere, glücklichere und neue Version von mir selbst. Ab jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt, in dem vor allem Achtsamkeit gegenüber mir selbst großgeschrieben wird. Gegenüber meiner Seele, aber auch meinem Körper.

Warum war dieser Neuanfang nötig, was hat Sie an der "alten" Cathy gestört?

Hummels: Ich bin Mutter und gleichzeitig Unternehmerin und habe vor allem durch meine Depressionen viele Erfahrungen gesammelt und möchte diese nun nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln - zu einer noch stärkeren und bewusster lebenden Version von mir selbst.

Welche Herausforderungen mussten Sie dafür bewältigen?

Hummels: Es gibt immer Ups and Downs - das ganze Leben ist eine Herausforderung! Ich glaube wichtig ist, dass man immer versucht, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Mein generelles Motto lautet: "Everything happens for a reason". Deswegen nehme ich alle Challenges an, die mein Leben mir bereitet und da werden sicher auch noch einige kommen. Aus Fehlern lernt man. Ich versuche, aus Krisen gestärkt herauszugehen und zu wachsen.

Fühlen Sie sich jetzt rundum wohl in Ihrem Körper?

Hummels: Ich fühle mich wohl in meinem Körper und habe mich auch mittlerweile so akzeptiert, wie ich bin. Ich bin der Meinung, dass es nichts bringt, sich mit anderen Frauen zu vergleichen, weil das nur unglücklich macht. Man sollte lieber die eigenen Vorzüge erkennen und auf das konzentrieren, was man hat, anstatt sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man vielleicht vermisst. Niemand ist perfekt. Eine authentische und ehrliche Ausstrahlung einer Frau ist das Schönste.

Welchen Rat können Sie Frauen geben, die an sich und Ihrem Körper zweifeln?

Hummels: Ich kann den Frauen den Rat geben, dass man für gewisse Dinge etwas tun kann. Gerade, wenn es um das Thema Gesundheit und Fitness geht, hat man viel selbst in der Hand. Ebenso das Thema Selfcare: Es ist so wichtig, dass man auf sich selbst achtgibt, sich pflegt - nicht nur körperlich, sondern auch seelisch! Denn wenn man mit sich selbst zufrieden ist, strahlt man das auch aus! Und eine schöne Ausstrahlung ist so ziemlich das Schönste, was eine Frau haben kann.

Als Model, Designerin und Markengesicht kennen Sie sich in Schönheitsfragen bestens aus. Was sind Ihre größten Beauty-Tipps?

Hummels: Für mich kommt wahre Schönheit von innen - nur wer sich gesund ernährt und seinen Körper mit ausreichend und vor allem hochwertigen Nährstoffen versorgt, strahlt auch nach Außen. Ich kenne allerdings niemanden, der es schafft, täglich die benötigte Vielfalt an Obst, Gemüse, Nüssen und Co. zu essen. Daher begleiten mich Nahrungsergänzungsmittel schon sehr lange unterstützend.

Wie viel Zeit investieren Sie selbst in Ihr Aussehen?

Hummels: Das variiert von Tag zu Tag. Wenn ich keinen Dreh oder Shooting habe, verzichte ich meist ganz auf Make-up und genieße gemütliche Outfits. Ich achte immer im Alltag auf mich. In Form von fermentierter Nahrungsergänzung wie Regulatpro Collagen von Dr. Niedermaier und genereller gesunder und frischer Ernährung, achte ich darauf, dass mein Körper und auch meine Haut optimal mit den richtigen und vor allem mit sehr hochwertigen Nährstoffen versorgt sind. Außerdem nehme ich mir bewusst Zeit für mich selbst und selektiere, was und wer mir guttut.

Und was tun Sie für Ihre innere Schönheit?

Hummels: Ich mache jeden Tag einen Kopfstand - das hält jung! Ich trinke kaum Alkohol, rauche nicht, esse keinen weißen Zucker und trinke täglich fermentiertes vegetarisches Kollagen und veganes Hyaluron. Ich versuche täglich mein positives Mindset so gut es geht zu pflegen. Auch Traurigkeit lasse ich zu. Ich habe gelernt, dass das nichts Schlimmes ist. Es ist wichtig, seinen Gefühlen Raum zu geben. Sich mit ihnen zu beschäftigen.