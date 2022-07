Carina Spack: Hat die "Promi-Büßen"-Kandidatin einen Freund?

Carina Spack war schon in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen. Aber woher kennt man die hübsche Blondine eigentlich? Hat sie einen Freund oder ist sie noch Single?

Carina Spack ist blond, hübsch und tätowiert. Sie war Teil der Reality-Trash-Sendung "Promis unter Palmen" (Sat.1) und kämpfte mit weiteren VIPs um 100.000 Euro. Ab dem 07. Juli 2022 wird sie jeden Donnerstag bei "Das große Promi-Büßen" (ProSieben) zu sehen sein. Doch wie sieht es privat bei ihr aus? Hat sie einen Freund?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Carina Spack: Wie begann ihre TV-Karriere?

Wie so viele weitere hübsche junge Damen im Trash-Promi-Bereich hatte auch Carina Spack ihren ersten TV-Auftritt bei der Show "Der Bachelor" und wollte das Herz des Junggesellen Daniel Völz erobern. Im Halbfinale war allerdings keine Rose mehr für sie übrig und sie musste die Heimreise antreten.

Viel Zeit zu trauern hatte sie nicht, denn kurze Zeit später wurde sie zu der RTL-Resteverwertungs-Show "Bachelor in Paradise" geladen und hatte dort nochmal die Chance, ihre große Liebe zu finden. Obwohl sie von Kandidat Sebastian Fobe die finale Rose bekam, klappte es auch in dieser Sendung nicht. Das Paar trennte sich kurz nach der Show.

Carina Spack lernte Ex-Freund Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise" kennen

Aller guten Dinge sind drei – das dachte sich wohl auch Carina und probierte es 2019 ein weiteres Mal in einem TV-Dating-Format aus – wieder bei "Bachelor in Paradise". Diesmal hatte sie aber mehr Glück und fand mit Serkan Yavuz ihren Freund.

Carina Spack und Serkan Yavuz bei einer Veranstaltung in Berlin © imago images/Gartner

Hat Carina Spack einen neuen Freund?

Nach etwa einem Jahr war allerdings auch in dieser Beziehung Schluss. Im Februar 2022 gab es bei "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" ein Wiedersehen mit ihrem Ex. Bereits in der ersten Folge gab es Krach zwischen Carina und Serkan, in Folge zwei wurden die beiden rausgewählt. Ob sie aktuell einen Freund hat, ist nicht bekannt.

Mobbing-Eklat: Carina Spack verliert Werbe-Kooperationen

Bei "Promis unter Palmen" zeigte sich Carina Spack von ihrer nicht so netten Seite. Vor allem ihre fiesen Aktionen gegen Mitstreiterin Claudia Obert brachten ihr viel öffentliche Kritik ein. Aufgrund der Mobbing-Vorwürfe hat die TV-Blondine sogar lukrative Werbe-Deals verloren.