Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Sorge um ungeborene Drillinge

Schockierende Nachricht von Rapper Bushido. Offenbar besteht die Gefahr, dass seine mit Drillingen schwangere Ehefrau Anna-Maria Ferchichi eines der Kinder verlieren könnte.

Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi sind in großer Sorge.

Rapper Bushido (42) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (39) sind in großer Sorge um eines ihrer drei ungeborenen Kinder. Ein Tweet des Musikers offenbart den dramatischen Verlauf der Schwangerschaft.

: "Da es sein kann, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen, bitte ich um Verständnis, dass Musik momentan keinen Platz in meinem Leben einnimmt." Sein für den 10. September angekündigtes Album "Sonny Black 2" werde er aufgrund dessen erneut verschieben: "Zu gegebener Zeit gebe ich ein neues Datum für mein Album bekannt", so der Rapper weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Schwangerschaft sei Beginn problematisch

Anna-Maria Ferchichi hatte bereits zu Beginn ihrer Schwangerschaft mit Problemen zu kämpfen. In einer Instagram-Story verriet sie Ende Juni, dass sie in der zwölften Schwangerschaftswoche unter "heftigen Sturzblutungen" gelitten habe.

Anfang Juli musste sie dann ins Krankenhaus. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, , das seine Frau offenbar in einem Klinikbett zeigt. Darauf hält er ihre Hand, am Handgelenk ist eine Kanüle und ein Verband zu erkennen. "Ich bleibe für immer an deiner Seite. Gute Besserung mein Schatz", schrieb der 42-Jährige darunter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sie hätte vor Gericht aussagen sollen

Am heutigen Montag (2. August) hätte die Schwester von Sängerin Sarah Connor (41) nach vierwöchiger Pause eigentlich im Abou-Chaker-Prozess aussagen sollen. habe die 39-Jährige vor dem heutigen Verhandlungstag mitteilen lassen, dass eine Vernehmung erst nach der Geburt der Drillinge, wahrscheinlich erst im November, möglich sei.

Bushido und seine Frau gaben Anfang Juni bekannt, Drillinge zu erwarten. Das Paar ist seit 2012 verheiratet. Gemeinsam haben sie bereits vier Kinder. Aus einer früheren Beziehung brachte Bushidos Frau einen Sohn mit in die Ehe.