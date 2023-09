Brian Austin Green und Sharna Burgess teilen süßes Verlobungsvideo

Sie teilen endlich ihr "neuestes Kapitel": Brian Austin Green hat um die Hand seiner Partnerin Sharna Burgess angehalten. Wie sie erst jetzt verrieten, passierte das bereits im Juni. An dem Antrag waren auch die Kinder der Patchworkfamilie beteiligt.

Schauspieler Brian Austin Green (50) und Profitänzerin Sharna Burgess (38) sind verlobt - und zwar schon seit Juni. Das gab das Paar am Freitag (22. September) in einem Podcast bekannt. Zudem veröffentlichten die beiden auf ihren Instagramseiten ein Video, an dem auch die Kinder der Patchworkfamilie beteiligt sind.

Antrag bei Überraschungs-Geburtstagsparty

plauderte die aus Australien stammende "Dancing with the Stars"-Tänzerin aus, dass die Verlobung schon Monate zurück liege. Sie hätten in dieser Zeit darüber diskutiert, wie sie die Liebes-Nachricht am besten der Öffentlichkeit überbringen. Die Lösung haben sie nun offenbar in Interview und Instagram-Video gefunden.

Brian Austin Green erzählte, dass er während einer Überraschungs-Geburtstagsparty, die Burgess im Juni veranstaltete, um ihre Hand anhielt. Er habe gedacht, dass das der perfekte Ort dafür sei. Der "Beverly Hills, 90210"-Star habe seine Liebste während der Party ins Obergeschoss gebeten. Burgess dachte, dass etwas nicht stimmte, aber als er sie in ihr Schlafzimmer führte, kam ihr kurz der Gedanke: "Das ist ein Moment." Und sie sollte recht behalten: Green rief seine Kinder zu sich, darunter seinen siebenjährigen Sohn Journey River, der eine rote Cartier-Schachtel in der Hand hielt. Anschließend nahm der Schauspieler die Box an sich. Als er sie öffnete, fragte er Burgess: "Wirst du den Rest deines Lebens bei uns verbringen?" Sie betonte im Podcast, dass sie von dieser Frage völlig überrascht gewesen sei. Aber: "Natürlich habe ich Ja gesagt", sagte sie und fügte hinzu, dass es der "perfekteste und schönste Moment" gewesen sei, weil die Kinder dabei gewesen seien.

Jetzt beginnt die "zweite Hälfte" seines Lebens

Der Schauspieler meinte, er habe das Gefühl, dass mit der Verlobung die "zweite Hälfte" seines Lebens beginnen würde. "Ich hatte die Idee, dass die Kinder ein Teil davon sein sollen, weil sie ein Teil von allem sind", sagte Green. Der Nachwuchs war auch beteiligt. In einem Video legen die Söhne Noah, Bodhi, Journey und Zane ihre Hände auf Greens Hand. Am Ende fügte Burgess ihre Hand hinzu und zeigte dabei den Verlobungsring. "Unser neuestes Kapitel", schrieb das Paar zu dem Clip.

Das Paar lebt in einer großen Patchworkfamilie. Denn Brian Austin Green hat insgesamt fünf Söhne. Sein Erstgeborener Kassius Lijah Marcil-Green (20) stammt aus der Beziehung mit Schauspielerin Vanessa Marcil (54), die er am Set von "Beverly Hills, 90210" kennengelernt hatte. Mit seiner Ex-Frau, US-Schauspielerin Megan Fox (38), hat er drei gemeinsame Söhne: Noah Shannon (10), Bodhi Ransom (9) und Journey River (7). Die beiden waren ab 2004 ein On-Off-Paar und von 2010 bis 2021 veheiratet. 2020 hatte Green die "Dancing with the Stars"-Tänzerin kennengelernt. Während der Premiere der 30. Staffel im September 2021 zeigten sie sich erstmals öffentlich und küssten sich am Ende ihrer ersten Show. Im Juni 2022 kam Söhnchen Zane zur Welt.