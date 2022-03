Blake Lively: Wow-Auftritt in schwarzem Lederkleid mit Cut-Outs

Blake Lively hat auf dem roten Teppich in New York in einem schwarzen Lederkleid begeistert. Dazu kombinierte die Schauspielerin besonderen Schmuck.

Blake Lively besuchte die Gem Awards 2022 in New York in einem schwarzen Kleid im Lederlook.

Blake Lively (34) setzte bei den Gem Awards 2022 in New York auf ein schwarzes Kleid mit Cut-Outs und Schulterpolstern. Zu dem tief ausgeschnittenen Lederkleid kombinierte die 34-Jährige ebenfalls schwarze Pumps von Christian Louboutin. Ihre Haare fasste die Schauspielerin zu einem hohen Pferdeschwanz zusammen.

Den Look rundete sie mit Statement-Ohrringen von Lorraine Schwartz, der Gewinnerin des Abends, ab. Die Designerin gewann den Preis in der Kategorie "Jewelry Style". Lively ist ein großer Fan ihrer Schöpfungen und trägt sie regelmäßig auf dem roten Teppich. Schon auf der Premiere von "The Adam Project" Anfang des Monats . Dazu kombinierte Lively ein Kleid in Regenbogenfarben, während sie neben ihrem Ehemann und Star des Films, Ryan Reynolds (45), posierte.

Lively wurde große Ehre zuteil

Erst kürzlich wurden die Schauspielerin und ihr Ehemann zu Mit-Gastgebern der Met Gala erklärt. Das Fashion-Event des Jahres ist für den 2. Mai geplant. Die beiden teilen sich ihre Aufgabe mit den Schauspielkollegen Regina King (51) und Lin-Manuel Miranda (42). Mit der Gala wird nicht nur ein Großteil der finanziellen Mittel des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art (Met) in New York generiert. Sie dient zeitgleich auch als Eröffnung der jährlichen Modeausstellung des Instituts.