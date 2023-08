Birgit Schrowange hat zum ersten Mal geheiratet

Birgit Schrowange stand zum ersten Mal in ihrem Leben vor einem Traualtar. Die 65-jährige TV-Moderatorin hat ihrem Lebensgefährten das Jawort gegeben.

Die TV-Moderatorin Birgit Schrowange (65) ist jetzt eine verheiratete Frau. , die darüber hinaus auch Fotos von der Trauung veröffentlichte. "Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube", sagte Schrowange dem Blatt. Es fühle sich großartig an. Sie und ihr neuer Ehemann, der Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer (57), hätten sich bereits am 16. Juli um 14 Uhr das Jawort gegeben. Die Zeremonie habe im Rahmen einer Reise auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 2" auf offener See zwischen Malaga und Valencia stattgefunden.

Die beiden hätten sich vor sechs Jahren auf einer Schiffsreise kennengelernt, ihr neuer Mann sei damals mit seinen beiden Töchtern im Urlaub gewesen, sie mit ihrem Sohn. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erzählt Schrowange. Sie sei "froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind": "Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne. Er ist mein engster Freund und jetzt mein Ehemann. Ich bin glücklich."

Auch Spothelfer schwärmt von seiner Frau. So habe er von Anfang an gespürt, dass da jemand sei, der sich um ihn kümmert: "Wir tun einander gut, lassen uns aber auch so sein, wie wir sind. Uns verbindet eine tiefe Liebe. Ich bin stolz, Birgit nun meine Frau nennen zu dürfen." Der Moment der Trauung sei für ihn "magisch" gewesen: "Unter einer Diamanten-Glaskuppel blickten wir hinaus aufs Meer."

Birgit Schrowange war noch nie verheiratet

Für Schrowange ist es die erste Ehe in ihrem Leben: "Ich habe ja vorher noch nie geheiratet, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Vor Frank war ich froh, wenn ich in einer Beziehung auch mal allein war, meine Ruhe hatte." Bei Frank sei das anders: "Er nervt mich nie. Ich bin wahnsinnig gern mit ihm zusammen." Im September gehe es in die Flitterwochen, natürlich wieder auf ein Schiff. Spothelfer: "Wir fliegen nach Amerika, gehen in Michigan an Board und erkunden dann 19 Tage die großen Seen zwischen den USA und Kanada."

Schrowange war von 1998 bis 2006 mit ihrem Kollegen Markus Lanz (54) liiert. Aus dieser Beziehung stammt ihr im Jahr 2000 geborener Sohn. Seit 2017 ist sie mit dem Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer in einer Beziehung. Seit 2021 lebt das Paar gemeinsam auf Mallorca.