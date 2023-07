Billie Eilish fordert von den Fans: "Werft keine Sachen auf die Bühne"

Billie Eilish hat sich zu den Schlagzeilen rund um die Wurf-Attacken bei Konzerten geäußert. Die Künstlerin weist darauf hin, dass es sich dabei eigentlich nicht um einen neuen Trend handelt - trotzdem richtet sie einen eindringlichen Appell an die Fans.

In letzter Zeit wurden immer wieder Musiker bei Konzerten von Gegenständen verletzt, die von Fans auf die Bühne geworfen wurden. Zuletzt traf es Sänger Harry Styles (29) bei seinem Auftritt in Wien. Nun hat sich seine berühmte Kollegin Billie Eilish (21) zu diesem besorgniserregenden Trend geäußert - und dabei betont, dass es sich dabei eigentlich um nichts Neues handelt.

"Ich werde schon seit sechs Jahren auf der Bühne mit Gegenständen beworfen, ich weiß nicht, warum das jetzt so aktuell ist", erklärte die Sängerin am Rande der "Barbie"-Weltpremiere in Los Angeles, wo sie sich zusammen mit ihrem Bruder Finneas (25) auf dem rosa Teppich zeigte. "Die Menschen sind dann einfach so aufgeregt und das kann gefährlich sein", schilderte sie die Situation bei Konzerten.

Ihr Bruder merkte zu diesem Thema an, dass die Fans oft gar nicht versuchen würden, den Künstler oder die Künstlerin zu treffen. Sondern normalerweise würden sie ihre Handys werfen, um Fotos zu bekommen, und keine Tomaten oder Orangen aus Protest werfen. Wenn man dort oben stehe, sei das aber trotzdem absolut ärgerlich, so seine Schwester.

Appell an die Fans, keine Sachen zu werfen

"Ich habe gemischte Gefühle deswegen, denn wenn man dort oben ist, ist es zum Kotzen. Trotzdem weiß man, dass es aus Liebe geschieht und sie nur versuchen, dir etwas zu geben", führte Billie Eilish ihre Erfahrungen weiter aus. "Man ist in einer verletzlichen Position, aber ich werde schon seit Jahren mit Sachen beworfen." Mit einem Appell wandte sich das Geschwisterpaar im Gespräch noch direkt an die Fans: "Tut es nicht - wir verstehen es, aber macht es einfach nicht", forderte Finneas, während Billie ergänzte: "Werft keine Sachen auf die Bühne, wir lieben euch trotzdem; es ist sehr süß."