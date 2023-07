Bill Gates lässt Verlobungsgerüchte dementieren

Nachdem seine Freundin Paula Hurd mit einem Diamantring gesichtet wurde, machten Gerüchte um eine Verlobung mit Bill Gates die Runde. Jetzt hat der Milliardär diese Spekulationen dementieren lassen.

Doch keine Milliardärshochzeit in Sicht: Microsoft-Gründer Bill Gates (67) hat Gerüchte um eine Verlobung mit seiner Freundin Paula Hurd dementieren lassen. , hatten Paparazzi-Fotos für Spekulationen gesorgt, dass Gates seiner Freundin einen Antrag gemacht habe. Sie sei auf den Fotos mit einem Diamantring am Finger gesehen worden.

Der Ring gehört ihr seit Jahrzehnten

Ein Sprecher des Tech-Unternehmers teilte "Page Six" auf Anfrage in einem Statement nun mit, dass der Ring kein Verlobungsring sei. "Unser Büro kann bestätigen, dass der Ring, den Frau Hurd getragen hat, seit Jahrzehnten ihr gehört", heißt es in der Mitteilung des Sprechers.

Im Februar 2023 war die Beziehung zwischen Bill Gates und Paula Hurd, der Witwe des ehemaligen Oracle-Chefs Mark Hurd (1957 - 2019) bekannt geworden. Zu diesem Zeitpunkt sollen sie sich Medienberichten zufolge bereits ein Jahr lang getroffen haben.

Bill Gates hatte sich nach über 27 Jahren Ehe im August 2021 von seiner langjährigen Ehefrau Melinda French Gates scheiden lassen. Ihre Trennung hatten sie bereits im Mai 2021 angekündigt. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Die neue Frau an Bill Gates' Seite, Paula Hurd, hat zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann zwei Kinder.