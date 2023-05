Benedict Cumberbatch: Ein Einbrecher hat seine Familie bedroht

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat Benedict Cumberbatch und seine Familie in Angst und Schrecken versetzt. Er drang in den Vorgarten ein, riss die Gegensprechanlage von der Wand und drohte damit, das Haus anzuzünden.

Schock für Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch: Ein bewaffneter Mann drang auf ihr Grundstück in London ein und stieß Drohungen gegen die Familie aus.

Schauspieler Benedict Cumberbatch (46) und seine Familie sind in ihrem Londoner Zuhause von einem Mann bedroht worden. berichtet, dass er in den Vorgarten eindrang und mit einem Messer bewaffnet wüste Drohungen ausstieß. Der Fall wurde demnach bereits vor Gericht verhandelt und der Mann am 10. Mai verurteilt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Familie war zum Tatzeitpunkt zu Hause

Bei dem Täter soll es sich um einen 35 Jahre alten ehemaligen Koch eines Luxushotels handeln. Er trat das eiserne Tor zum Grundstück im Londoner Norden ein, riss eine Pflanze im Vorgarten heraus, spuckte in die Gegensprechanlage und riss sie schließlich mit einem Fischmesser von der Wand. Dabei soll er Drohungen gegen den Schauspieler, seine Frau Sophie Hunter (45) und die drei Kinder ausgesprochen haben. Die Familie war zu dem Zeitpunkt im Haus. Wie die "Daily Mail" schreibt, schrie der Mann unter anderem: "Ich weiß, dass Sie hierher gezogen sind, ich hoffe, es brennt ab." Zuvor soll er gegenüber einem Ladenbesitzer angekündigt haben, dass er das Haus des Schauspielers bis auf die Grundmauern abbrennen wolle.

Täter darf sich der Familie drei Jahre lang nicht nähern

Nach dem Vorfall flüchtete der Mann. Die Polizei konnte ihn jedoch festnehmen, nachdem sie DNA-Spuren auf der Gegensprechanlage gefunden hatte. Er war bereits wegen Diebstahls, Eigentumsdelikten, eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und eines Drogendelikts vorbestraft. Im Prozess vor dem Wood Green Crown Court Anfang Mai gab er seine Handlung zu und wurde zu einer Geldstrafe von 250 Pfund verurteilt. Zudem erhielt er eine dreijährige einstweilige Verfügung: Er darf sich in der Zeit der berühmten Familie nicht nähern.

Die Motive des Täters sind unklar, er verteidigte sich vor Gericht nicht. Die "Daily Mail" berichtet erst jetzt, weil es zunächst eine Berichterstattungsbeschränkung gab. Gegen diese ging die Zeitung jedoch vor.

2015 kaufte der Schauspieler das Haus in Londons Norden

Benedict Cumberbatch hatte das Haus mit fünf Schlafzimmern im Jahr 2015 gekauft. Es soll rund vier Millionen Euro wert sein. Ebenfalls 2015 heiratete er die Theaterregisseurin Sophie Hunter. Das Paar hat drei Söhne, die im Juni 2015, im März 2017 und im Januar 2019 zur Welt kamen.