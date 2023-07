Bella Hadid und Marc Kalman sollen sich getrennt haben

Kein Liebesglück bei Model Bella Hadid: Zwei Jahre, nachdem sie ihre Beziehung zu Marc Kalman bekannt gegeben hatte, soll alles aus sein. Angeblich trennte sich das Paar bereits vor einigen Monaten.

Model Bella Hadid (26) und der Art Director Marc Kalman (35) sollen sich getrennt haben. und beruft sich auf eine Quelle aus dem Umfeld des Ex-Paares.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Schon seit Monaten sollen sie getrennte Wege gehen

Demnach sollen sich die beiden bereits im Frühjahr getrennt haben. "Sie waren sehr verliebt, aber die Beziehung ging letztendlich zu Ende und sie beschlossen, die Sache zu beenden", wird der Insider zitiert. "Ihre Trennung von Marc verlief einvernehmlich." Offiziell bestätigt hat das Paar die Schlagzeilen noch nicht. Im Juli 2021 hatten sie ihre Beziehung öffentlich bekannt gegeben, angeblich sollen sie aber schon 2020 zusammengekommen sein. Zuletzt wurde häufiger über eine Trennung spekuliert, da man die beiden nicht mehr gemeinsam sah.

Das Model soll immer wieder mit dem Druck des Ruhms kämpfen und zudem gesundheitliche Probleme haben. "Seit ihrer Trennung versucht sie, sich um sich selbst zu kümmern." Sie werde täglich wegen ihrer Lyme-Borreliose behandelt. Im März hatte das Model verkündet, "fünf Monate alkoholfrei" zu sein. Das feierte die 26-Jährige mit einem Video, das sie in einem Casino in Las Vegas zeigte. Bereits 2014 war Bella Hadid wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Sie erhielt sechs Monate Bewährung aufgebrummt plus 25 Stunden gemeinnützige Arbeit und 20 Stunden verpflichtende Treffen bei den Anonymen Alkoholiker. Den Führerschein musste sie ebenfalls für ein Jahr abgeben.