Bella Hadid: Glamouröser Auftritt in Gold mit Mama Yolanda

Doppelter Blickfang: In einem glamourösen Partnerlook stellte das stilsichere Mutter-Tochter-Duo Bella und Yolanda Hadid bei den Golden Heart Awards alle in den Schatten.

Model Bella Hadid (26) und ihre Mutter Yolanda (58) haben am Dienstagabend (18. Oktober) gemeinsam die Golden Heart Awards in New York besucht und für jede Menge Blitzlichtgewitter gesorgt. Bella Hadid erschien in einem langärmligen, golden schimmernden Paillettenkleid in Midilänge. Besonderes Detail: der tiefe V-Ausschnitt und die Drapierungen über dem Bauch. Dazu kombinierte sie geschnürte, goldene Absatzsandalen und silbernen Diamantschmuck. Das dunkle Haar war zu einem sleeken Low Bun mit Seitenscheitel frisiert.

In einem monochromen Look stand Mutter Yolanda ihrer Tochter optisch in nichts nach. Sie trug einen beigen Einteiler mit Rollkragen. Auf Knöchelhöhe ging dieser über in farblich abgestimmte, spitze Boots mit Absatz. Die Taille betonte das ehemalige Model mit einem breiten Gürtel mit eckiger Schnalle. Ein Camel-Mantel, der lässig über der Schulter hing, und goldene Creolen rundeten das Outfit ab. Das Haar hatte die 58-Jährige zu einem straffen Pferdeschwanz zusammengebunden.

Auf dem roten Teppich umarmte sich das stylishe Mutter-Tochter-Duo. Als die Kameralinsen auf sie gerichtet waren, gab Yolanda Hadid ihrer Tochter zudem ein Küsschen auf die Wange.

Regelmäßige Familienauftritte

Es ist nicht der erste gemeinsame Auftritt von Bella und Yolanda Hadid. Auch mit Tochter Gigi (27) und Sohn Anwar (23), ebenfalls beide als Models tätig, zeigt sich Yolanda Hadid gerne in der Öffentlichkeit. Die drei Kinder stammen aus der Ehe mit Immobilienentwickler Mohamed Hadid (73). 2000 ließ sich das Paar scheiden. Nach einer weiteren gescheiterten Ehe ist Yolanda Hadid heute mit Geschäftsmann Joseph Jingoli glücklich.

Bella Hadid ist mit Art Director Marc Kalman (34) liiert. Er war bei den Golden Heart Awards ebenfalls anwesend. Im schwarzen Anzug konnte er seiner Partnerin und seiner Schwiegermutter in spe aber nicht das Wasser reichen.