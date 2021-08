Beatrice Egli lüftet in ihrem ersten Buch ein Geheimnis

Im November wird Beatrice Egli ihre Biografie "Ganz egal!" veröffentlichen. In ihrem ersten Buch soll es sehr "persönlich" werden. Und sie möchte ein Geheimnis verraten.

Beatrice Egli (33) hat eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans! Die Sängerin , dass sie schon bald ihre Biografie veröffentlichen möchte. "Ich bin so aufgeregt, denn endlich darf ich euch verraten, woran ich seit langer Zeit im Stillen arbeite. An meinem ersten Buch", erklärt Egli in einem beigefügten Kommentar. Zwar habe das Projekt "nichts mit Musik zu tun, aber es wird mindestens genauso persönlich".

Ein kleines Geheimnis?

Die Sängerin hat zusammen mit der Autorin Wilma Fasola an "Ganz egal! Wie ich lernte, dem Leben zu vertrauen" (Eden Books) gearbeitet, erklärt sie weiter. Sie wolle in dem Buch mit ihren Fans teilen, "was mein Leben bisher für Geschichten geschrieben hat" - und das "ganz privat mit all meinen Emotionen und Gedanken". So wird darin unter anderem erzählt, dass sie schon als Kind davon geträumt hat, Sängerin zu werden. Unter anderem auch darum, wie sie sich diesen Traum erfüllt hat, soll es gehen.

Außerdem erklärt Egli, dass es da ja "noch diese eine Seite von mir, über die ich bisher nie gesprochen habe", gebe. In Buchhandlungen und bei den bekannten Online-Händlern kann die Biografie, die am 5. November erscheint, bereits vorbestellt werden. Bei letzteren ist in der Beschreibung des Buches auch "dieses kleine Geheimnis" erwähnt, "von dem niemand wissen soll und welches sie sich bis heute bewahrt hat".