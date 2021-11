Baulöwe Richard Lugner erhält Auffrischungsimpfung

In der Lugner City hat Richard Lugner am Montag seine dritte Impfung erhalten. Die Verlobte des 89-Jährigen soll noch ungeimpft sein.

Der Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (89) hat sich in einer Impfstation im Einkaufszentrum Lugner City am Montag den dritten Piks abgeholt. . Für den Unternehmer sei es demnach selbstverständlich gewesen, das Angebot einer Auffrischungsimpfung wahrzunehmen.

In seinem Alter gehört der 89-jährige Österreicher zur Hochrisikogruppe. Aufgeregt sei er laut des Berichts der Tageszeitung nicht gewesen, da er bei den beiden vorangegangenen Impfungen keine Nebenwirkungen gespürt habe.

"Er meint, ich bin dumm"

Seine Freundin Sabine, auch "Bienchen" genannt, mit der "Mörtel" sich gerade erst verlobt hat, soll bisher hingegen noch ungeimpft sein. Per WhatsApp habe sie kürzlich der Tageszeitung "Heute" geschrieben, dass dies neben anderen Punkten offenbar für Reibungen in der Beziehung sorgt. "Er meint, ich bin dumm, ein Angsthase, eine Uneinsichtige, die nicht zugeben will, dass sie am falschen Weg ist. Ihn stört auch, dass ich noch nicht geimpft bin und beleidigt mich sogar deswegen", .

Der Baulöwe und sein "Bienchen", die sich seit dem Sommer gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen, hatten sich im Oktober verlobt. Für Lugner wäre es die sechste Ehe. Zuletzt war er von 2014 bis 2016 mit Cathy "Spatzi" Lugner (31) verheiratet.