"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser wollte zurück nach Deutschland

Das Leben für Anna Heiser bei ihrem Gerald in Namibia war insbesondere anfangs sehr schwierig. Sie wollte sogar mehrfach nach Deutschland zurück ziehen. Mittlerweile hat der "Bauer sucht Frau"-Star dort eine neue Heimat gefunden.

Sie dachte mehrfach ans Aufgeben, doch Anna Heiser (33) hat sich von allen Rückschlägen und Schwierigkeiten nicht kleinkriegen lassen. Davon berichtet sie in . Heute führt sie zusammen mit ihrem Ehemann Gerald ein glückliches Leben in Namibia.

"Der Anfang war schwer"

Insbesondere der Anfang nach dem Kennenlernen der beiden in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" im Jahr 2017 sei "sehr turbulent" gewesen. "Wir wurden durch die Strömung der Geschehnisse getrieben - große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit fünf Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, zwei weitere Hochzeiten und das ganze in Begleitung von Kameras", erinnert sich Heiser zurück. Gerald Heiser machte Anfang 2018 öffentlich, dass bei ihm damals das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert worden war.

Sie beide hatten Vollzeitjobs "und irgendwie keine Möglichkeit über all das, was passiert ist, nachzudenken. Wir klammerten beide an dem Gefühl, dass wir zueinander gehören, ohne uns wirklich zu kennen", erklärt Anna Heiser weiter. Am Morgen nach der polnischen Trauung der beiden sei sie mit ihrer Mutter auf der Terrasse gesessen, "völlig überwältigt" gewesen und habe geweint. Sie habe Angst vor der Zukunft gehabt - und ob es die für sie richtige Entscheidung war.

Anna Heiser betont noch einmal: "Der Anfang war schwer. Nicht nur ein Mal war ich kurz davor das Handtuch zu werfen und zurück nach Deutschland zu ziehen." Trotz des Mannes an ihrer Seite fühlte sie sich in dessen Heimat Namibia einsam und sie sei damit nicht klargekommen, von ihm finanziell abhängig zu sein, da sie seit ihrem 16. Lebensjahr gearbeitet hatte.

Anna Heiser hat auf ihr Bauchgefühl gehört

Heute weiß sie: "Aber es hat sich gelohnt durchzubeißen! Ich habe mich mit der Zeit finanziell unabhängig gemacht, habe [einen] eigenen Freundeskreis aufgebaut und fühle mich hier, in Namibia, zu Hause. Obwohl der Anfang holprig war, war es richtig auf das Bauchgefühl zu hören, denn wir haben alles, was wir uns gewünscht haben - wir haben uns und unsere kleine Familie." Das "Bauer sucht Frau"-Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Leon, der Sohn der Heisers, kam im Januar 2021 zur Welt. Sein Schwesterchen Alina wurde im November 2022 geboren.