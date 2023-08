Barbara Schöneberger lästert über Oben-ohne-Auftritte von Heidi Klum: "Sie zeigt es die ganze Zeit'"

Heidi Klum zeigt sich gerne oben ohne. Das beschäftigt offenbar auch Barbara Schöneberger, die die Klum'sche Busen-Situation mit Podcast-Gast Matthias Schweighöfer bespricht. Dabei nimmt die Kult-Blondine wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.

Heidi Klum zeigt gerne, was sie hat. Gut so, findet Barbara Schöneberger. Die Kult-Blondine sprach mit Podcast-Gast Matthias Schweighöfer über die Oberweite der Model-Mama, wie eine Preview auf Barbaras Instagram-Account zeigt.

Barbara Schöneberger und Matthias Schweighöfer reden im Podcast über Brüste

Matthias Schweighöfer war zu Gast in Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Und worüber redet man mit so einem erfolgreichen Schauspieler? Über Heidi Klums Brüste! Das dachte sich zumindest Barbara Schöneberger, wie ein Ausschnitt des Gesprächs auf Instagram zeigt.

"Also ich sehe Heidi Klum ja häufig oben ohne", erklärt Barbara und setzt gleich nach: "Also bei Instagram." Matthias Schweighöfer muss darüber erstmal lachen. "Sie zeigt es ja die ganze Zeit. Sie kann ihren Tagesablauf kaum noch mit Bikinioberteil bestreiten", fährt die Entertainerin fort.

Barbara Schöneberger: Brüste von Heidi Klum sind "ein Wunder der Natur"

"Das ist richtig", stimmt Matthias zu und will wissen, wie alt Heidi Klum eigentlich ist. "Die ist jetzt 50 geworden. Und die sieht sowas von Hölle gut aus", findet Barbara. "Deswegen verstehe ich das total, dass die sich die ganze Zeit nackt zeigt. Das ist einfach ein Wunder der Natur". Das achte Weltwunder, quasi.

Dann wird es zwischen Schweighöfer und Schöneberger richtig persönlich, denn Barbara gibt tiefe Einblicke in ihr Busen-Problem: "Ich habe ja auch versucht solche Aufnahmen von mir anzufertigen, aber ich kriege nicht alles gleichzeitig ins Bild. Ich muss die Kamera so weit wegmachen. Oder so einen Weitwinkel, dass es alles so verzerrt ist." Oben-ohne-Bilder von Barbara Schöneberger werden ihre Instagram-Follower wohl erstmal nicht zu sehen bekommen.