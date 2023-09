Ballermann-Sänger Tim Toupet: Warum ist Freundin Carina Crone berühmt?

Nach ihrer Teilnahme bei der RTL-Show "Schlager sucht Liebe" sind Tim Toupet und Carina Crone nun auch in der neuen Staffel "Sommerhaus der Stars" dabei. Was ist über ihr Privatleben und ihre Karriere bekannt?

Auch 2023 sind wieder acht Promipaare in "Das Sommerhaus der Stars" gezogen. Mit dabei sind bekannte Namen wie Claudia Obert und Max Suhr oder das Schauspielerpaar Edith und Eric Stehfest. Auch Tim Toupet und Carina Crone werden in dieser Staffel mit von der Partie sein (läuft seit 12.9. auf RTL+). Die AZ stellt das Promi-Paar vor.

Tim Toupet: Gelernter Friseur startet am Ballermann durch

Tim Toupet heißt mit bürgerlichem Namen Tim Bibelhausen und wurde 1971 in Köln geboren. Bevor er als Schlagersänger bekannt wurde, arbeitete er als Friseur. Noch heute betreibt er einen eigenen Friseursalon in seiner Heimatstadt Pulheim.

Im Jahr 2005 wurde sein selbstgeschriebener Song "Du hast die Haare schön" ein Ballermann-Hit und hielt sich vier Wochen auf Platz 63 der Deutschen Charts. Daneben war der Schlagersänger im selben Jahr auch bei "Big Brother" zu sehen. Es folgten Hits wie "Ich bin ein Döner", "Allee, Allee" und "Humba Täterä", die noch heute auf jeder Ballermann-Party gespielt werden.

Hat Tim Toupet eigentlich Kinder?

Privat hält sich Toupet eher bedeckt. Er ist Vater zweier Söhne, über die Mutter ist jedoch nichts bekannt. Seine Kinder hält er meist aus der Öffentlichkeit heraus. Private Instagram-Schnappschüsse, wie ein Geburtstagsgruß an Sohn Dean, sind eher eine Seltenheit.

Freundin von Tim Toupet: Wer ist Carina Crone?

Carina Crone stammt aus Freckinghausen im Münsterland, ihr Alter ist nicht bekannt. Im Jahr 2019 feierte die Newcomerin ihre erste Saison am Ballermann auf Mallorca mit Hits wie "Ich hab auch Augen" und "Sailor Moon".

Im vergangenen Jahr stand die Sängerin als meistgebuchter Act zweimal wöchentlich in der Kultdisco "Oberbayern" auf der Bühne.

Tim Toupet und Carina Crone: "Schlager sucht Liebe" und "Sommerhaus der Stars"

Privat hat Carina Crone mit Tim Toupet ihr Glück gefunden. Die beiden lernten sich bereits 2019 in der RTL-Show "Schlager sucht Liebe" kennen und sind seit Anfang 2023 ein Paar.

Mit Tim Toupet und Carina Crone kommt ein frisch gebackenes Paar ins RTL-"Sommerhaus", bei dem sich schon vorab So sollen die beiden nur aus Zweckgründen ein Paar sein, um an der Show teilnehmen zu können.

Carina Crone: "Ich stelle mir die Frage, ob wir das überstehen"

Und auch in bereits veröffentlichten Statements zeigt sich, dass es möglicherweise kriseln könnte. "Es wird eher krachen, weil ich klar, geradeaus und strukturiert an die Sache rangehe...", ließ Tim Toupet gegenüber " " verlauten. Und seine Freundin Carina macht sich jetzt schon Sorgen um die Beziehung: "Da sind ja etliche Paare schon getrennt rausgegangen. Und klar stelle ich mir die Frage, ob wir das überstehen."

Reichlich Zündstoff also für die noch junge Beziehung der zwei Ballermann-Stars. Doch was an den Gerüchten um die beiden dran ist, werden die Zuschauer wohl erst bei der Ausstrahlung erfahren. Doch wer weiß: Vielleicht werden sich dann auch mögliche Zweifel an der Beziehung des Paares in Luft auflösen.