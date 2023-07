"Bachelorette"-Kandidat Gianluca: "Mütter wollen mich im Fitnessstudio mit ihren Töchtern verkuppeln"

Gianluca (27) ist Teilnehmer der aktuellen Staffel von "Die Bachelorette". In der AZ erklärt der Münchner, der im vergangenen Jahr seinen Vater verloren hat, den Grund für seine Bewerbung bei der RTL-Kuppelshow. Kann der Fitnesstrainer bei Bachelorette Jennifer Saro landen?

Der 27-jährige Münchner wagt den Sprung ins TV-Geschäft und wird ab dem 12. Juli um die Gunst von Bachelorette Jennifer Saro buhlen. Kann sich Gianluca, der aus Allach-Untermenzing kommt, gegen die anderen 17 Kandidaten der RTL-Kuppelshow durchsetzen?

Gianluca aus München: "Bachelorette"-Teilnahme nach Trennung von Exfreundin

Seit September 2022 ist Gianluca Single, in der Zwischenzeit wurde die komplette Staffel von "Die Bachelorette" in Thailand gedreht. Ob der Münchner ins Finale kommt? Mit der AZ hat der Fitnesstrainer über seine Beweggründe, One-Night-Stands, den Tod des Vaters und seine Traumfrau gesprochen.

AZ: Wie lange hielt Ihre längste Partnerschaft?

GIANLUCA: Meine längste Beziehung ging dreieinhalb Jahre.

Warum haben Sie sich bei "Die Bachelorette" beworben?

Tatsächlich, weil ich wirklich wieder Lust habe, mich zu verlieben. Und "Die Bachelorette" bietet die perfekte Plattform für ein neues Liebesabenteuer, wie ich es wahrscheinlich noch nie erlebt habe. Zusätzlich dann noch die Konkurrenten. Klingt spannend, oder?

Gianluca und Bachelorette Jennifer Saro beim ersten Aufeinandertreffen © RTL+

Das muss jeder für sich entscheiden. Wie erlebten Sie die Dreharbeiten ohne Handy und mit 17 anderen Männern?

Anfangs hatte ich mit dem Gedanken echt zu kämpfen, weil man zu Hause gefühlt 24/7 erreichbar ist. Aber ich wusste, dass alles in Deutschland geklärt ist und von dem Zeitpunkt an, als das Handy dann weg war, hatte ich auch kein Verlangen mehr danach. Meine Liebsten habe ich natürlich sehr vermisst, aber ich hatte tolle Jungs um mich.

Gianluca: "Mein Vater gab mir zwei Dinge mit fürs Leben"

Ihr Vater ist im vergangenen Jahr gestorben. Was bleibt von ihm?

Zwei Dinge hat mein Papa mir mitgegeben: Begegne jedem Menschen mit Respekt, habe keine Vorurteile und behandle jeden Menschen so, wie du gerne von ihm behandelt werden möchtest. Und dass, egal wie aussichtslos eine Situation erscheinen mag, man trotzdem kämpfen sollte. Manchmal gibt es Wunder und manchmal eben nicht. Am Ende weiß man, dass man alles gegeben hat und kann die Situation etwas besser akzeptieren, um dann nach vorne zuschauen.

"Bachelorette"-Kandidat wohnt noch im Hotel Mama

Wohnen Sie aktuell bei Ihrer Mutter?

Seit dem Tod und der Trennung letztes Jahr wohne ich wieder im Hotel Mama, aber ziehe demnächst wieder in meine eigene Wohnung, worauf ich mich schon sehr freue. Aufgewachsen bin ich in Allach-Untermenzing, aber ich liebe den Münchner Süden und werde dort auch demnächst wieder hinziehen. Meine Mama und ich haben ein super Verhältnis, ich würde sagen, besser geht es kaum. Sie ist einfach die beste Mama, die man sich vorstellen kann.

Durchtrainiert und charming: Findet Gianluca bei der Bachelorette eine neue Liebe? © RTL+

Wie wichtig ist Ihnen, dass sich Ihre Freundin gut mit Ihrer Mutter versteht?

Meine zukünftige Partnerin sollte sich nicht nur mit meiner Mama, sondern auch mit meinen beiden Schwestern gut verstehen. Das macht viele Dinge einfacher und ist mir schon wichtig, weil dann die Harmonie insgesamt stimmt.

Fitnesstrainer Gianluca aus München: Mütter wollen ihre Töchter verkuppeln

Sie sind Personal-Trainer im Fitnessstudio. Wie oft werden Sie von Frauen angeflirtet?

Klar, ab und an passiert das schon. Aber eher selten und wenn, dann wollen die Mütter mich mit ihren Töchtern verkuppeln (lacht.)

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie stehen Sie zu One-Night-Stands?

Kaum zu glauben, aber tatsächlich hatte ich noch nie einen richtigen One-Night-Stand.

Sie sind nach eigenen Angaben "sehr unkompliziert". Das sagen alle, oder? Was meinen Sie genau?

Dass ich super verlässlich und fürsorglich bin. Jeder weiß, woran er bei mir ist und ich sage offen und ehrlich meine Meinung. Ich habe auch keine Lust auf Spielchen und bin nicht nachtragend.

Untreue in Beziehung: Exfreundin ging Gianluca fremd

Ist Ihnen eine Partnerin schon mal fremdgegangen?

Leider musste ich diese Erfahrung auch schon machen und bin damit leider auch nicht allein!

Dann ist Ihnen Monogamie sehr wichtig?

Ich habe das Gefühl, dass der Trend sich immer weiter von der klassischen Monogamie entfernt. Darf jeder gerne so machen wie er möchte, aber ich bin da noch etwas altmodisch unterwegs und kann mir aktuell auch nichts anderes vorstellen als eine monogame Partnerschaft.

Kurvige Frau als Partnerin: Was Fitnesstrainer Gianluca dazu sagt

Sie sind sehr durchtrainiert. Käme auch eine Frau mit Kurven als Partnerin infrage?

Pauschal kann ich das nicht beantworten, wichtig ist immer für mich, dass eine potenzielle Partnerin ein Bewusstsein für einen gesunden Lifestyle hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf welchen Typ stehen Sie denn?

Ich habe keinen bestimmten Typ Frau. Es muss matchen und die Energie muss von Anfang an da sein.

Würden Sie wegen einer Frau auch von München wegziehen?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin sogar schon mal für eine Ex-Freundin weggezogen.

Bachelorette Jennifer Saro ist bereits Mutter

Bachelorette Jennifer Saro hat ein einjähriges Kind. Würden Sie auch abseits der RTL-Show eine Frau mit Kind daten?

Für mich ist das kein Problem, wenn es passt, dann passt es. Ich bin ja ein Familienmensch und möchte irgendwann auch gerne eigne Kinder haben. Aber Erfahrung habe ich in die Richtung noch nicht gesammelt.

Jennifer Saro sucht ab Juli bei "Die Bachelorette" nach einer neuen Liebe. © RTL+

Sie stehen als "Bachelorette"-Kandidat in der Öffentlichkeit. Wollen Sie Influencer werden?

Ich glaube, der Beruf Influencer wird sehr unterschätzt und es steckt mehr dahinter als gedacht. Wenn es sich ergibt, dann werde ich sehen, ob mich das erfüllt und ich mich wohlfühle. Egal, was für einen Job man ausführt, er sollte einem die meiste Zeit Spaß und einen glücklich machen.