Bachelorette 2023: Woher kennt man Jennifer Saro?

Jennifer Saro verteilt in der neuen Staffel von "Die Bachelorette" die Rosen. Aber wer ist sie und was ist über sie bekannt? Wird sie in der RTL-Show einen neuen Partner finden?

12. Juli 2023 - 19:09 Uhr | AZ

Jennifer Saro sucht seit Juli bei "Die Bachelorette" nach einer neuen Liebe. © RTL+