Bachelorette 2023: Wer ist Jennifer Saro und woher kennt man sie?

Jennifer Saro wird in der neuen Staffel von "Die Bachelorette" die Rosen verteilen. Aber wer ist sie und was ist über sie bekannt? Wird sie in der RTL-Show einen neuen Partner finden?

28. Juni 2023 - 10:40 Uhr | AZ

Jennifer Saro sucht ab Juli bei "Die Bachelorette" nach einer neuen Liebe. © RTL+

Influencerin Jennifer Saro (27) ist die neue "Bachelorette". Ab dem 12. Juli 2023 wird sie bei RTL nach einer Liebe suchen. Die 27-jährige Bayerin ist keine Unbekannte und trat bereits im TV auf. Wird Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" eine glückliche Beziehung und den Mann fürs Leben finden? Jennifer Saro ist in Straubing aufgewachsen Jennifer Saro, eigentlich Jennifer Rottmeier, wurde am 4. Januar 1996 im niederbayerischen Straubing geboren. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie von 2015 bis 2019 Gesundheitsmanagement, arbeitete aber schon währenddessen unter anderem als Fitnesstrainerin und als Geschäftsführerin eines Unternehmens für Nahrungsergänzungsmittel. Ab 2018 arbeitete sie dann im Social-Media-Marketing und als Influencer-Marketing-Managerin. Vor sechs Jahren wurde Jennifer Saro "Miss Bayern" Erste Erfahrungen in der Öffentlichkeit sammelte die heute 27-Jährige vor sechs Jahren, als sie sich bei der Miss-Bayern-Wahl 2017 den Titel sicherte. Im selben Jahr startete sie auch ihren eigenen YouTube-Kanal, den sie mit Videos über ihren Alltag füllt. In den Jahren 2019 und 2020 ging es für Saro im Rahmen der Joyn-Serie "Krass Klassenfahrt" schließlich das erste Mal vor die TV-Kamera. Lesen Sie auch Das macht die neue "Bachelorette" Jennifer Saro so besonders X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen "Bachelorette" hat ein Kind: Jennifer Saro ist Mutter eines Sohnes Heute lebt Jennifer Saro in Berlin und verdient ihr Geld vor allem als Influencerin. Ihren Content teilt sie mit ihren 188.000 Followern auf Instagram. Dieser besteht inzwischen auch zu großen Teilen aus Beiträgen zum Leben als Mutter. 2022 ist die 27-Jährige nämlich zum ersten Mal Mutter eines Sohnes geworden. Mit dem Kindsvater war Jennifer Saro nie liiert Über den Vater des Kindes ist allerdings öffentlich nichts bekannt. Jennifer Saro war mit ihm nie liiert und wurde nach einem Date ungewollt schwanger. "Ich wusste von Anfang an, dass ich das komplett alleine machen werde." Fest steht: Die 27-Jährige wird ihren einjährigen Sohn "Keksi" auch bei den Dreharbeiten für die neue Staffel von "Die Bachelorette" dabei haben. Eine Premiere! Vielleicht bringt ihr das Format ja noch einen neuen Mann an ihre Seite... Sendezeiten von "Die Bachelorette": Bei RTL+ läuft die Sendung eine Woche früher Am 12. Juli beginnt die neue Staffel von "Die Bachelorette". RTL zeigt die Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr. Bei RTL+ ist die neueste Ausgabe immer sieben Tage im Voraus zu sehen.