Ausraster und Randale: "Notruf Hafenkante"-Star Joel Williams von Polizei festgenommen

Am Dienstag ist offenbar der TV-Schauspieler Joel Williams von der Polizei festgenommen worden. Zuvor soll er randaliert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst haben.

Die Polizei ist laut Medienberichten am Dienstag mehrfach in den Hamburger Stadtteil St. Georg ausgerückt, da ein Mann lautstark randaliert haben soll. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich angeblich um den Schauspieler Joel Williams (29), der in der Serie "Notruf Hafenkante" den Notarzt "Dr. John Schmidt" spielt.

Wie " " berichtet, soll Williams zwischen 13 und 14 Uhr mehrmals vor seinem Wohnhaus an der Soester Straße auf und ab gelaufen sein und dabei über den FC Bayern, Ex-Vorstand Oliver Kahn (53) und Trainer Thomas Tuchel (49) geflucht haben. Nachdem verängstigte Anwohner den Notruf verständigten, sei zweimal ein Streifenwagen angerückt und soll ihn gewarnt haben: "Wenn das nicht aufhört, geht es mit zur Wache."

Schauspieler schimpft über den FC Bayern und randaliert mit Schlagstock

Am Nachmittag wurde die Polizei laut " " erneut alarmiert. Ein Mann soll bewaffnet mit einem Schlagstock in seiner Wohnung randaliert haben. Unter anderem bei " " ist von einer Eisenstange die Rede, mit der der Schauspieler die Nachbarn bedroht haben soll.

Eine Spezialeinheit sei daraufhin ausgerückt und habe den Mann auf seinem Balkon überwältigt und festgenommen. Laut einem Reporter vor Ort soll er verletzt gewesen sein, er wurde in Handschellen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut "Bild"-Informationen soll er nun auch psychiatrisch untersucht werden.

Was den Wutanfall ausgelöst hat und ob sich weitere Personen in der Wohnung aufgehalten haben, ist derzeit noch unklar.