Ausgestiegener "Rosenheim-Cops"-Star Diana Staehly steigt bei Telenovela "Rote Rosen" ein

"Rosenheim-Cops"-Star und Herzensbrecher: Mit den beiden Neuzugängen bei "Rote Rosen" holt sich die ARD-Telenovela zwei echte Hochkaräter ans Set. Zwischen Diana Staehly und Sebastian Deyle wird es in den neuen Folgen ordentlich knistern und wohl auch gehörig scheppern.

Die ARD-Sendung "Rote Rosen" bekommt ganz besonderen Zuwachs mit Krimi-Erfahrung. Fans der "Rosenheim-Cops" werden sich freuen, denn sie sehen in der Daily-Soap bald ein bekanntes Gesicht wieder. Diana Staehly steigt in die Telenovela ein.

Diana Staehly: Der "Rosenheim-Cops"-Star freut sich auf die neue Rolle

Die 45-Jährige stand auch schon für "Stromberg" vor der Kamera. Jetzt schlüpft die Schauspielerin in die Rolle von Jördis, die eigentlich nur zu Besuch nach Lüneburg kommt und glücklich verheiratet ist – bis sie eine leidenschaftliche Nacht mit attraktivem Klaas (Sebastian Deyle), dem neuen Leiter der Notaufnahme am örtlichen Krankenhaus verbringt. Natürlich sind die beiden sich einig: Das darf sich nicht wiederholen.

Staehly fühlt sich bereit pudelwohl am Set, wie sie in einer Pressemitteilung der ARD verriet: "Ich bin sehr glücklich und freue mich auf diese Staffel der 'Roten Rosen'. Nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, schon drei Monate dabei zu sein".

Ex von Simone Thomalla: Auch Sebastian Deyle steigt bei "Rote Rosen" ein

Sebastian Deyle (45) ist schon hellauf begeistert über seinen Einstieg in die ARD-Telenovela. In einer Pressemitteilung schwärmt er: "Mit der Rolle des Dr. Klaas Jäger geht für mich als Schauspieler und bekennender 'Schwarzwaldklinik'-Fan außerdem ein Jugendtraum in Erfüllung. Endlich Chefarzt – meine Mutter wäre stolz. Und auch die Nachbarn wissen jetzt, dass aus dem Bub noch was geworden ist – mehr geht nicht".

Der Frauenschwarm hat bereits in Serien wie "Marienhof" oder "Sturm der Liebe" Herzen erobert und auch in der Realität so manche Promi-Dame um den Finger wickeln können. So etwa Simone Thomalla (58) und Rebecca Mir (31).