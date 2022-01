Aus diesem bizarren Grund servierte Martha Stewart Anthony Hopkins ab

Martha Stewart hat in einer Talkshow offenbart, dass sie in der Vergangenheit mit Anthony Hopkins ausging. Doch die beiden fanden aus einem bizarren Grund nicht zueinander.

Martha Stewart (80) hat von Ellen DeGeneres (63) eine Anekdote aus ihrem Liebesleben ausgeplaudert. Die US-Moderatorin und Autorin datete in der Vergangenheit Schauspieler Anthony Hopkins (84). Doch als dieser mit dem Thriller "Das Schweigen der Lämmer" 1991 Erfolge feierte, verlor Stewart das Interesse.

"Ich habe ein großes, gruseliges Haus in Maine, das im Wald steht, und ich konnte mir nicht einmal vorstellen, Anthony Hopkins dorthin mitzunehmen", erklärte sie der Talkshow-Gastgeberin lachend. Immerzu habe sie daran denken müssen, "was er da so isst", führte Stewart aus. "Und deshalb hast du aufgehört, mit ihm auszugehen?", fragte DeGeneres ungläubig nach. Stewart antwortete mit einem Schmunzeln und kurz und knapp: "Ja."

Hopkins verkörperte in dem Film von Jonathan Demme (1944-2017) den kannibalistisch veranlagten Psychiater und inhaftierten Serienmörder Hannibal Lecter. An seiner Seite spielte Jodie Foster (59) die FBI-Anwärterin Clarice Starling, die mit Hilfe des Psychiaters einen anderen Serienmörder überführen will. Hopkins erhielt für seine Rolle 1992 den Oscar als bester Hauptdarsteller.