Aus bei Promi Big Brother 2021: Wer ist raus?

18 Stars sind Teilnehmer von "Promi Big Brother" 2021 und kämpfen im berühmten TV-Knast um Bekanntheit und 100.000 Euro. Doch nur einer kann als Sieger die neunte Staffel im Finale am 27. August verlassen. Welche Kandidaten sind schon ausgeschieden? Wer wurde rausgewählt? Wer ist noch dabei?

Acht Promis sind am 4. August ins "Promi Big Brother"-Haus eingezogen. Das Motto der diesjährigen Staffel lautet Weltall. Der Wohnbereich der Teilnehmer ist auch heuer zweigeteilt: auf "Big Planet" gibt es Luxus, in der "Raumstation" noch nicht einmal Tageslicht. Zum Staffel-Start am 6. August schickte Sat.1 vier weitere VIPs in den Container.

Bislang haben sich 18 prominente Kandidaten der Herausforderung "Promi Big Brother" gestellt – aber längst nicht mehr alle sind noch dabei. Es gab schon zwei freiwillige Ausstiege und auch die Zuschauer mussten schon über Rauswürfe abstimmen. Die AZ gibt einen Überblick über die ausgeschiedenen Kandidaten.

Diese Kandidaten wollen 2021 bei "Promi Big Brother" gewinnen

"Bauer sucht Frau-Kandidat Uwe Abel, Spielerfrau Ina Aogo, "Goodbye Deutschland"-Star Daniela Büchner, Moderator Jörg Draeger, "Bachelor"-Gewinnerin Mimi Gwozdz, "Berlin - Tag & Nacht"-Schauspieler Pascal Kappés, Anglerin Barbara Kijewski, Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang, "Köln 50667"-Schauspieler Danny Liedtke, Model Papis Loveday, Dschungelkönigin Melanie Müller, "Bachelorette"-Boy Rafi Rachek. Influencerin Payton Ramolla, Playmate Gitta Saxx, Modedesigner Eric Sindermann, Superhändler Paco Steinbeck, Lottofee Heike Maurer und AstroTV-Moderator Daniel Kreibich.

Wer ist bei "Promi Big Brother" ausgeschieden?

Längst nicht alle VIPs halten die drei Wochen im TV-Knast durch. In der von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderierten Reality-Show gab es auch schon zwei freiwillige Ausstiege. Aber auch die Zuschauer trafen schon Entscheidungen.

Offene Nominierung: Babs ist raus

Offen, ehrungslos, schonungslos: Am Mittwoch (18.8.) mussten die Bewohner erstmals die Nominierung vor versammelter Mannschaft nennen und begründen. Uwe, Babs, Ina (erhielt Nominierungskarte) und Danny (behielt Nominierungskarte) standen auf der Abschussliste. Die wenigsten Anrufe bekam am Ende Anglerin Babs.

Babs wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern herausgewählt. © SAT.1

Weint bei TV-Rauswurf: Pascal Kappés

Die Promis mussten sich am Montag (16.8.) gegenseitig nominieren. Die meisten Stimmen bekamen Ina Aogo, Pascal Kappés und Paco Steinbeck. Die Zuschauer wählten per Anruf-Voting schließlich Kappés raus, der schluchzend das Weltall verlassen musste.

Pascal Kappés wurde von den Mitbewohnern nominiert und vom Publikum rausgewählt © Sat.1

Zuschauer schmeißen Rafi Rachek aus "Promi Big Brother" 2021

Am Samstagabend (15. August) durften die VIPs bei "Promi Big Brother" 2021 das erste Mal ihre Konkurrenten nominieren. Dabei standen Paco Steinbeck, Gitta Saxx, Ina Aogo, Daniela Büchner und Rafi Rachek zur Rauswahl. Letzterer wurde von den Zuschauern aus der Show geworfen und verließ unter Tränen den starbesetzten Container.

Die Zuschauer haben entschieden: Rafi Rachek muss gehen. © SAT.1

Mimi Gwozdz verlässt "Promi Big Brother" 2021 unter Tränen

Nach einer Woche TV-Knast hat auch "Bachelor"-Gewinnerin Mimi Gwozdz freiwillig hingeschmissen und "Promi Big Brother" am Freitag (13.8.) verlassen. Sat.1 hat ihren Exit bestätigt. "Ich möchte ‘Promi Big Brother’ verlassen, weil ich einfach keine Kraft mehr habe, sowohl körperlich als auch nervlich bin ich komplett am Ende", sagt Mimi zu dem Abgang. "Ich kann mir die Situation hier nicht mehr antun. Kein eigener Schlafplatz, die Toilette mit zig anderen Leuten zu teilen, es ist einfach zu viel. Daher habe ich beschlossen zu gehen."

Die "Bachelor"-Gewinnerin kann sich trotz ihres freiwilligen Ausscheidens ein paar Tränen nicht verdrücken. "Das Schönste hier war, die ganzen Menschen kennenzulernen", erklärt sie weinend, bevor sie "Promi Big Brother" 2021 verlässt.

Mimi Gwozdz verlässt freiwillig Promi Big Brother und das Weltall. © SAT.1

Zuschauer wählen Heike Maurer als Erste raus

Ex-Lottofee Heike Maurer wurde als erste Teilnehmerin aus dem "Promi Big Brother"-Haus gewählt. Die Zuschauer wollten die 68-Jährige nicht länger sehen und stimmten am 11. August gegen Maurer.

Heike Maurer wurde von den Zuschauer abgewählt © Sat.1 / Marc Rehbeck

Freiwilliger Ausstieg: Hellseher Daniel Kreibich ist raus

Bereits nach der ersten Folge ist Daniel Kreibich aus dem Haus ausgezogen - aus "medizinischen Gründen", wie er selbst sein frühes Ausscheiden erklärte.