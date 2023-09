Auftritt von Prinz Harry in "Das aktuelle Sportstudio": Royal übt Kritik an ZDF-Einspielfilm

Am Samstagabend hat die ZDF-Sendung "Das aktuelle Sportstudio" einen besonderen Gast begrüßt: Prinz Harry kam persönlich ins TV-Studio, um im deutschen Fernsehen über die Invictus Games zu sprechen. Der Royal zeigte sich dabei von einer nahbaren Seite, doch ein Beitrag schien ihm nicht gefallen zu haben.

Aufgeregte Stimmung bei Sven Voss und Katrin Müller-Hohenstein, denn es kam hoher Besuch in ihre Sendung: Im ZDF-"Sportstudio" hießen sie Prinz Harry willkommen. Der Sohn von König Charles ist aktuell in Deutschland, um den Invictus Games beizuwohnen. Dabei stellte er sich am Samstagabend (9. September) den Fragen der Moderatoren im Mainzer TV-Studio.

Prinz Harry zu Gast im ZDF-"Sportstudio": "Ich bin stolz"

Bereits bei seiner Ankunft in "Das aktuelle Sportstudio" präsentierte sich Prinz Harry nahbar und machte deutlich, dass er nicht als Prinz, sondern als Veteran seine Mitstreiter vom Militär unterstützt. Von der Eröffnungsfeier der Invictus Games zeigte sich der 38-Jährige begeistert und sagte: "Es ist genau die Stimmung, die man haben möchte. [...] Ich bin stolz, wenn ich sehe, wie diese Menschen glücklich sind."

In der ZDF-Sendung waren neben dem Prinzen, der in Begleitung von Verteidigungsminister Boris Pistorius erschien, auch die Afghanistan-Veteranen Angelo Anderson und Jens Niemeyer geladen, die von ihren Erfahrungen mit dem sportlichen Event berichteten. "Für mich bedeutet es einfach alles. Wir haben die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen", sagte Angelo Anderson über die Invictus Games.

Nach Einspielfilm: Prinz Harry übt Kritik an ZDF-Beitrag

In einem Einspielfilm wurde dann gezeigt, wie Prinz Harry vor 15 Jahren selbst in Afghanistan im Einsatz war und erklärt, warum dem Royal die von ihm gegründeten Invictus Games so wichtig sind. Doch davon zeigte sich der Sohn von König Charles wenig begeistert. "Man hätte diesen Menschen hier den Hauptteil dieses Films widmen sollen, nicht mir", kritisierte er den Beitrag. Seiner Meinung nach kamen die Soldaten, um die es eigentlich bei der sportlichen Veranstaltung geht, offenbar zu kurz. Trotzdem freute sich der 38-Jährige über die Möglichkeit, die Spiele dieses Jahr in Deutschland zu feiern. "Danke an Deutschland, für die Einladung und an Düsseldorf, dass man diese epische Woche gestartet hat."

Am Ende der Sendung traute sich Prinz Harry zusammen mit Boris Pistorius an die Torwand des ZDF-"Sportstudios". Dabei machte der Royal keine sonderlich gute Figur – von sechs Schüssen landete keiner im Ziel. Der Verteidigungsminister hingegen konnte mit zwei Treffern punkten. Damit ging für das ZDF ein besonderer Abend mit einem außergewöhnlichen Gast zu Ende.