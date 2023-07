Anna-Maria Ferchichis Haut am Oberschenkel ist abgestorben

Anna-Maria Ferchichi enthüllt, dass ihr nach einer Entzündung und vielen Operationen ein Teil ihrer Haut am Oberschenkel abgestorben ist. Da ihr die Stelle Schmerzen bereitet, ist sie weltweit auf der Suche nach einem Arzt. Nun hofft sie, dass ihr in Barcelona geholfen werden kann.

Die Ehefrau von Rapper Bushido (44) kämpft schon länger mit gesundheitlichen Problemen. Jetzt verrät Anna-Maria Ferchichi (41) , dass ihr wegen einer Entzündung im Oberschenkel ein Teil ihrer Haut abgestorben ist. Deshalb suche sie seit Monaten weltweit einen Arzt, der ihr helfen kann. Sie hoffe nun, Hilfe in Barcelona zu bekommen.

Acht Bluttransfusionen

"Ihr wisst, im letzten Jahr war ich sehr krank", beginnt die achtfache Mutter die Schilderung gegenüber ihren 686.000 Followern. "Ich hatte eine Mega-Entzündung im Bein, im Oberschenkel. Ich musste 15 oder 16 Mal operiert werden. Ich musste ein Jahr starke Medikamente nehmen und habe acht Bluttransfusionen bekommen." Ihr sei es sehr schlecht gegangen und sie habe auch mental gelitten. "Es war eine ganz, ganz harte Zeit." Zumal die gesundheitlichen Probleme kurz nach der Auswanderung der Familie nach Dubai stattfanden und sie sich in dieser wichtigen Zeit kaum um die Kinder kümmern konnte.

Wie sie jetzt enthüllt, hat sie noch immer mit den Folgen der Eingriffe zu kämpfen. "Es hat natürlich was mit meinem Bein gemacht. Dort, wo die Entzündung war, ist ein Teil meiner Haut abgestorben. Ich hatte sechs Monate lang ein offenes Bein. Da wächst ja dann auch keine normale Haut mehr drüber." Sie könne die rund handflächengroße Stelle zwar gut verdecken und trotzdem kurze Röcke tragen. Doch zum Strand im Bikini könne sie nicht gehen: "Es darf keine Sonne drankommen."

Arztbesuch in Barcelona

Die Sache sei nicht nur aus ästhetischer Sicht eine Belastung. Sie sei dadurch auch beeinträchtigt. "Es tut mir weh. Mein Muskel und meine Haut fühlen sich stark verkürzt an." Beim Bücken oder Sport habe sie beispielsweise Schmerzen. Deshalb suche sie seit Monaten nach einer Lösung. "Ich habe mit Ärzten aus Asien, den USA, Europa geschrieben, welche Möglichkeiten es gibt." Denn eine Behandlung sei "sehr komplex", da auch Haut am Muskel festgewachsen sei. Nun hatte sie einen Termin mit einem Ärzteteam in Barcelona, von dessen Behandlungsmöglichkeiten sie angetan ist. Sie sei nach dem Gespräch "zuversichtlich".

Erst vor Kurzem gab es für Anna-Maria Ferchichi einen weiteren Schicksalsschlag. Auf Instagram teilte die 41-Jährige mit, dass bei ihr eine Eileiterschwangerschaft festgestellt wurde.