Angebliche Freundin von Brad Pitt veröffentlicht verdächtige Nachrichten

Nicole Poturalski soll die neue Freundin von Hollywood-Star Brad Pitt sein. Die Deutsche ist Model und hat einen Sohn mit einem Berliner Promi-Restaurant-Chef. Jetzt teilt sie auf Instagram mysteriöse Nachrichten.

Wird sie die nächste berühmte (und wunderschöne) Deutsche in Hollywood? Seit Tagen gibt es Gerüchte, dass Model Nicole Poturalski (27) die neue Frau an der Seite von Brad Pitt (56) sei. Die beiden wurden schon im Turtel-Urlaub in Südfrankreich gesichtet.

Deutsche soll die neue Frau an der Seite von Brad Pitt sein

Die US-Presse berichtete prompt über die attraktive Berlinerin und die Beziehung zum Hollywood-Star. Bestätigt sind diese Schlagzeilen noch nicht.

Wer ist Nicole Poturalski und ist sie Brad Pitts Freundin?

Nicole Poturalski kommt ursprünglich aus Polen, zog als Kind nach Bergkamen (NRW) und nach ihrem Abitur nach Berlin. Eine internationale Model-Karriere begann. Sie modelte auf Fashion Shows in New York, Paris und Mailand und war unter anderem auf dem Cover der Elle, der Cosmopolitan und der Marie Claire zu sehen. Fast 200.000 Fans hat die 31-Jährige mittlerweile auf Instagram. Mit 19 Jahren soll sich die Schönheit in den 40 Jahre älteren Roland Mary verliebt haben. Er ist Chef des Berliner Promi-Lokals Borchardt. Die beiden haben einen siebenjährigen Sohn.

Familie von Nicole Poturalski kommt aus Polen

Doch offenbar hat Nicole Poturalski einen neuen Verehrer. Mit Brad Pitt soll sie wunderschöne und entspannte Tage verbracht haben. Erste Statements werden daher sehnsüchtig erwartet. Auf Instagram hat sich das Model jetzt erstmals seit Tagen wieder gemeldet - mit verdächtigen Nachrichten.

Stimmen die Liebes-Gerüchte um Brad Pitt?

In ihrer Story schreibt sie mehrere Botschaften, die einen Hinweis darauf geben könnten, was sie vom Rummel um ihre Person und die angebliche neue Liebe hält: "Wie man sich nicht darum schert, was andere Leute von einem denken." Und: "Ich kann schwere Situationen meistern. Schwierig heißt nicht unmöglich."

Meint sie damit die Schlagzeilen um sie und Brad Pitt? Gar den Altersunterschied? Es scheint, als wolle sie sich nicht vom Klatsch und der Aufmerksamkeit beeinflussen lassen, sie schreibt: "Versuche, das Positive zu finden, wenn du von Negativität umgeben bist" oder "Gehe gut mit anderen Menschen um. Wir haben gerade alle eine schwere Zeit." Und auch einen Rat an ihre Follower hat sie parat: "Entferne negative Menschen aus deinem Umfeld."

Wen oder was Nicole Poturalski mit ihren mysteriösen Nachrichten meint, bleibt (vorerst) ihr Geheimnis.