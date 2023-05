Angebliche Affäre von Prinz William: Krönungsauftritt von Rose Hanbury sorgt für Furore

Am Samstag wurde Charles in einer denkwürdigen Zeremonie zum König gekrönt. Mit dabei waren zahlreiche Gäste aus Adel, Politik und Showbiz – darunter auch eine Frau, die angeblich eine Affäre mit Prinz William gehabt haben soll. Was steckt dahinter?

10. Mai 2023 - 15:29 Uhr | AZ