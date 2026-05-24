Andrea Kiewel ausgetauscht: Diese TV-Kollegin ersetzt die beliebte "Fernsehgarten"-Moderatorin 

Am Freitag hätte Andrea Kiewel eigentlich in einer bekannten Talk-Sendung auftreten sollen. Doch kurz vor der Ausstrahlung wird die "Fernsehgarten"-Moderatorin plötzlich durch Christine Neubauer ersetzt. Was ist passiert?

Seit dem Start vom "ZDF-Fernsehgarten" am 10. Mai pendelt Andrea Kiewel wieder regelmäßig zwischen Tel Aviv und Deutschland. Am Freitag (22. Mai) sollte die Moderatorin in der NDR-Talkshow "DAS! Rote Sofa" Platz nehmen. Kurz vor Sendungstermin kündigte der Sender allerdings Christine Neubauer als Gast ab 18.45 Uhr an. Von Kiwi fehlte plötzlich jede Spur.

Sender teilt der AZ mit: Kiwi muss Auftritt "kurzfristig absagen"

Für Andrea Kiewel und den "Fernsehgarten" ist 2026 ein großes Jahr. Die beliebte Musiksendung feiert das 40-jährige Jubiläum. Da hätte die Moderatorin auf dem roten Sofa von "DAS!" sicherlich aus dem Nähkästchen plaudern können. Wie vorab angekündigt wurde, wollte man auch über Kiwis Leben in Israel sprechen. Ihre Wahlheimat befindet sich seit 2023 im Kriegszustand.

Die AZ hat am Freitagvormittag beim Sender nachgefragt, was hinter dem Fehlen von Andrea Kiewel steckt. Eine NDR-Sprecherin teilte mit: "Andrea Kiewel musste kurzfristig absagen." Der Auftritt der 60-Jährigen soll aber bald nachgeholt werden, betont man beim NDR. "Wir arbeiten daran, mit Andrea Kiewel einen neuen Termin abzustimmen und freuen uns, dass es Christine Neubauer so schnell möglich gemacht hat, zu uns auf das 'Rote Sofa' zu kommen."

Anstelle von Andrea Kiewel ist Christine Neubauer dabei

Es ist nicht das erste Mal, dass Kiwi einen Auftritt in Deutschland sausen lassen muss. 2025 verpasste sie eine komplette "Fernsehgarten"-Sendung, da sie aufgrund der gefährlichen Situation in Israel nicht anreisen konnte. Die TV-Kollegen Joachim Llambi und Lutz van der Horst mussten spontan übernehmen. Aufgrund des Vorfalls steht der "ZDF-Fernsehgarten" heuer unter genauer Beobachtung des ZDF, wie der Sender der AZ vor wenigen Wochen mitteilte.

Andrea Kiewel am 10. Mai im "ZDF-Fernsehgarten". © imago/STAR-MEDIA

Mit Christine Neubauer dürfte "DAS! Rote Sofa" aber einen vollwertigen Ersatz für Andrea Kiewel gefunden haben. Die Schauspielerin hat kürzlich ihren Partner José Campos heimlich auf Mallorca geheiratet. Außerdem veröffentlichte sie am 20. Mai mit "Bon dia, Mallorca" ein neues Buch. Auf Andrea Kiewel müssen die Zuschauer in den nächsten Tagen allerdings nicht verzichten. Am Sonntag (24. Mai) soll sie wieder den "ZDF-Fernsehgarten" vom Mainzer Lerchenberg präsentieren – wenn alles nach Plan läuft.