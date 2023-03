Andie MacDowell liebt graues Haar: "So echt und ehrlich wie möglich"

In der Corona-Pandemie hat Andie MacDowell das Färben ihrer Haare aufgegeben. Heute fühlt sie sich "sehr wohl" mit ihrer grauen Lockenpracht, so die Schauspielerin.

Andie MacDowell bei einem Auftritt in New York.

Andie MacDowell (64) liebt ihr Haar so, wie es ist. Die Schauspielerin , wie gut sie sich fühlt, seit sie in der Corona-Pandemie das Färben der Haare aufgegeben hat. "Es ist etwas, das ich schon seit einiger Zeit tun wollte. Und ich fühle mich wirklich wohl damit, wo ich gerade in meinem Leben bin." MacDowell fügte hinzu: "Ich möchte einfach die Zeit genießen, in der ich bin, und so echt und ehrlich wie möglich sein - nicht nur mit allen anderen, sondern auch mit mir selbst." 2021, beim Filmfestival in Cannes, zeigte sie sich das erste Mal mit grauem Haar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

MacDowell erzählte "Entertainment Tonight" weiterhin über ihr Schönheitsgeheimnis, dass sie einfach versuche, "wirklich gut" auf sich aufzupassen. Das gehe von gesunder Ernährung bis zu ausreichend Schlaf. Zudem liebe sie Wandern und Yoga, so die Schauspielerin. Weiter sagte Andie MacDowell: Der "wichtigste Aspekt" ihres Lebens seien im Moment "tiefe, bedeutungsvolle Freundschaften". Dating dagegen koste sehr viel Energie, scherzte die 64-Jährige weiter.

Andie MacDowell wurde durch die Filme "Und täglich grüßt das Murmeltier" (1993), "Green Card" (1990), "Short Cuts" (1993) und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" (1994) bekannt.

Die Schauspielerin hat drei Kinder

1986 hatte sie Paul Qualley geheiratet, ein ehemaliges Model. Die beiden lernten sich angeblich kennen, als sie gemeinsam für Werbeanzeigen posierten. Das Paar bekam einen Sohn, Justin (geboren 1986), und zwei Töchter: Rainey (33) und Margaret (28). MacDowell und Qualley ließen sich 1999 scheiden. Danach war MacDowell für mehrere Monate mit dem Schauspieler Dennis Quaid (68) liiert. 2001 heiratete der Filmstar erneut, sie gab dieses Mal Rhett Hartzog, einem Geschäftsmann, das Jawort. 2004 folgte die Scheidung. Anschließend kam sie mit dem Geschäftsmann Kevin Geagan zusammen.