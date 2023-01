An Till Lindemanns Geburtstag: Statue des Rammstein-Sängers gestohlen

Eine Statue sollte in Rostock Rammstein-Frontmann Till Lindemann ehren, der heute seinen 60. Geburtstag feiert. Doch die Plastik ist nur einen Tag nach ihrer Aufstellung von Unbekannten gestohlen worden.

Erst am gestrigen Dienstag hatte ein unter dem Namen Roxxy Roxx bekannter Künstler in Rostock eine Statue zu Ehren des Rammstein-Sängers Till Lindemann (60) aufgestellt. Nur einen Tag später - am 60. Geburtstag Lindemanns - meldet die Rostocker Polizei nun den Diebstahl des Kunstwerks. "Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann, die erst einen Tag zuvor in Rostock Evershagen aufgestellt worden war, ist entwendet worden", .

Polizei bittet um Mithilfe - Fans klagen auf Instagram

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr sei die Rostocker Polizei über den Diebstahl informiert worden. Zeugen werden gebeten, zur Aufklärung des Falles beizutragen. Roxxy Roxx hatte die Statue ganz offenbar am Abend oder in der Nacht des 3. Januars aufgestellt, . Nach anfänglicher Begeisterung über die Plastik des Rammstein-Frontmanns teilen User dort ihr Bedauern über den Diebstahl. "Sehr schade, dass sie schon wieder weg ist", heißt es etwa.

Der Künstler Roxxy Roxx hatte bereits im Jahr 2019 eine Statue in Rostock aufgestellt, . Auch dieses Bildnis wurde rasch wieder entwendet. Rammstein-Sänger Lindemann begeht indes am heutigen 4. Januar seinen 60. Geburtstag. Der deutsche Weltstar wuchs in seiner Jugend einige Jahre im Rostocker Viertel Evershagen auf.