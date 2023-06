Am zweiten Todestag: Moderatorin Verena Wriedt erinnert an ihren Mann

Verena Wriedt hat am zweiten Todestag ihres Mannes einen emotionalen Instagram-Post verfasst. Darin schrieb die TV-Moderatorin: "Du fehlst uns sehr und doch bist du stets da."

Moderatorin Verena Wriedt (48) hat am zweiten Todestag ihres Mannes veröffentlicht. "Zwei Jahre bist du nun fort", schrieb sie an Thomas Schubert gerichtet, der am 19. Juni 2021 im Alter von nur 47 Jahren verstarb. "Und du fehlst uns sehr. Und doch bist du stets da. In Erinnerungen, in Erzählungen, im Lächeln deines Sohnes." Das sei schön und unendlich traurig zugleich, erklärte Wriedt weiter.

Hilfe für Angehörige

Der Tod solle kein Tabu-Thema sein, da er leider zum Leben dazu gehöre. "In ewiger Erinnerung an dich habe ich mich entschieden, Botschafterin der Herzstiftung zu werden und anderen, denen es ähnlich ergangen ist wie uns, zu helfen", offenbarte die Moderatorin in dem Post, in dem sie ein Schwarz-Weiß-Bild ihres Mannes veröffentlichte. Seit dem "Exclusiv"-Beitrag habe sie erneut etliche Nachrichten von tapferen Frauen und Männern bekommen, "die auch ihren Partner, einen Elternteil oder Freund durch einen Herzinfarkt oder Herzstillstand verloren haben. Ich danke euch allen für eure Unterstützung und euer Vertrauen. Manchmal ist es gut zu wissen, dass man eben nicht allein mit seinem Schicksal ist."

erinnerte sich Wriedt an den Tag zurück, an dem ihr Mann nach einem Herzinfarkt verstarb. "Plötzlich, 21 Uhr - ist mein Mann weg, ohne Vorbereitung und ohne Vorwarnung", erzählte die Moderatorin. "Es ist so fies, so brutal, weil man keine Chance hat noch etwas zu sagen, sich drauf vorzubereiten." Sie habe bis zum Schluss gehofft, dass ein Wunder passiere und dass ihr Mann wieder aufwache. "Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass wir noch eine zweite Chance haben." Der damals siebenjährige Sohn Lio sei nach dem Verlust "unglaublich" und eine große Stütze gewesen, erklärte die Moderatorin.

Wriedt und Schubert heirateten im Jahr 2014 zum ersten Mal und erneuerten ihr Gelübde im Januar 2020. den Tod des Ehemannes.