Alle Infos zum Dschungelcamp 2022: Sendeterminen und Sendezeiten

Das Dschungelcamp zählt für viele zum Besten, was das deutsche Trash-Fernsehen zu bieten hat. Seit dem 21. Januar 2022 ist "IBES" in die 15. Staffel gestartet. Alle Infos zu Sendeterminen und Sendezeiten finden Sie hier. Neu wird sein, dass die Folgen zweigeteilt sind und die News-Sendung "RTL-Direkt" dazwischen läuft.

Es ist soweit: Das Dschungelcamp 2022 ist in Südafrika an den Start gegangen. Doch wann und wie lange läuft "IBES" heuer eigentlich? AZ zeigt Ihnen alle Sendetermine und -Zeiten im Überblick.

Start des Dschungelcamps 2022

Gestartet ist die erste Folge des Dschungelcamps am Freitag, den 21.01.2022 um 21.30 Uhr. Seitdem überträgt RTL die restlichen 16 Folgen täglich live. 2022 wird es aber eine Neuerung geben.

Dschungelcamp 2022: Die Sendetermine im Überblick

Folge Tag, Datum, Uhrzeit Folge 1 Freitag, 21.01., 21.30 Uhr Folge 2 Samstag, 22.01., 22.30 Uhr Folge 3 Sonntag, 23.01., 22.15 Uhr Folge 4 Montag, 24.01., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 5 Dienstag, 25.01., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 6 Mittwoch, 26.01., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 7 Donnerstag, 27.01., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 8 Freitag, 28.01., 21.30 Uhr Folge 9 Samstag, 29.01., 22.15 Uhr Folge 10 Sonntag, 30.01., 22.15 Uhr Folge 11 Montag, 31.01., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 12 Dienstag, 01.02., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 13 Mittwoch, 02.02., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 14 Donnerstag, 03.02., 22.15 Uhr (Teil 1), 23.20 Uhr (Teil 2) Folge 15 Freitag, 04.02., 21.30 Uhr Finale Samstag, 05.02., 22.15 Uhr Wiedersehen Sonntag, 06.02., 20.15 Uhr

Zweigeteilte Dschungelcamp-Sendezeiten: Jan Hofer und Pinar Atalay grätschen ins Programm

Die Dschungelcamp-Folgen werden montags bis donnerstags zweigeteilt sein. Dazwischen, ab 23.10 Uhr, läuft eine zehnminütige "RTL Direkt"-Ausgabe. Die Nachrichtensendung wird von Jan Hofer und Pinar Atalay moderiert. Damit will RTL weiterhin an seiner neuen News-Strategie festhalten, aber auch das Format pushen. Die Verantwortlichen hatten sich höhere Quoten versprochen. "RTL-Direkt" ist seit August 2021 im Programm.

Wo läuft das Dschungelcamp 2022?

Wie üblich, können Sie das Dschungelcamp 2022 jeden Tag live auf RTL verfolgen. Alternativ können Sie die Sendung via RTL+ streamen. Der Vorteil des Streaming-Dienstes: Sollten Sie mal eine Folge verpassen, können Sie sie ganz einfach nachholen, da die Inhalte stets abrufbar sind.

Anschlussprogramm: "Ich bin ein Star – Die Stunde danach"

Auch heuer lädt Angela Finger-Erben im Anschluss zum Dschungelcamp zur "Stunde danach" auf RTL. Seit 2018 moderiert sie die Sendung, mit Ausnahme von 2021, da "IBES" in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie pausierte und durch die Dschungelshow ersetzt wurde. 2022 hat sie Olivia Jones als Co-Moderatorin an ihrer Seite. Im Dschungeltalk sprechen die Moderatorinnen mit ihren Gästen über das Geschehen in Südafrika, begrüßen Dschungelexperten, ehemalige Kandidaten, Angehörige und prominente Fans.