Alfons Schuhbeck in Edel-Lokal in München gesichtet: Was die Staatsanwältin vor dem Haftantritt sagt

Sehen wir hier Alfons Schuhbeck zum letzten Mal vor seinem Haftantritt in der JVA Landsberg? Der Star-Koch besuchte am Sonntag das Nobel-Restaurant von Kollege Nobu Matsuhisa im Luxushotel Mandarin Oriental in München.

11. August 2023 - 07:01 Uhr | Steffen Trunk