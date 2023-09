Aleks Petrovic und Freundin Vanessa Nwattu: Das Skandal-Paar im "Sommerhaus der Stars"

Aleks Petrovic und Freundin Vanessa Nwattu haben sich in der Reality-Welt bereits einen Namen gemacht – wie etwa beim Fremdgehen in der RTL2-Sendung "Temptation Island VIP". Die Aktion war nicht nur für Ex Christina Dimitriou ein Schock. Jetzt wagt sich das Skandal-Paar erneut in die Öffentlichkeit und nimmt an "Das Sommerhaus der Stars" teil.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu sorgten bei Temptation Island VIP 2022 für DEN Skandal schlechthin. Der 32-Jährige nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil. Vanessa sollte als "Verführerin" die Männer in Sachen Treue testen, verguckte sich allerdings in Aleks. Jetzt geht es für die beiden in die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars". Was ist über das Paar bekannt?

Offenbar hatte Aleks zunächst einen anderen Werdegang für sein Leben im Sinn. Nach der Schule arbeitete er als Promoter und Messe-Host, studierte nebenher an der Hochschule Ruhr West Maschinenbau und Informatik. In dieser Zeit war er unter anderem auch bei BMW und DEKRA beschäftigt. Neben dem Studium war er Teilhaber einer Kfz-Werkstatt und arbeitete zwei Jahre als Ingenieur und im Vertrieb für Wälzlager.

Aleks Petrovic fand viele Freundinnen in Dating-Shows

2019 legte Aleks dann sein Reality-Debüt in der Dating-Show "Love Island" hin, wo er in der Single-Villa nach der großen Liebe suchte. Daraus wurde nichts. Zwischen Aleks und "Couple"-Partnerin Dijana Cvijetic kam es zum Streit und der 32-Jährige schied noch vor dem Finale aus.

In der deutschen Reality-Landschaft gibt es aber glücklicherweise mehr als nur eine Datingshow und so versuchte es Aleks 2020 in der ersten Staffel von "Are You the One?" einfach nochmal. Hier wurde er auch schnell fündig und bandelte mit Madeline (Maddi) Henderson an. Und obwohl die beiden nichts anbrennen ließen, kamen sie zu dem Schluss, dass es einfach nicht passte. Das sollte mit Laura Morante ganz anders sein. Immerhin waren die beiden laut der Experten ein "Perfect Match". Für mehr als Freundschaft reichte es aufgrund fehlender Anziehungskraft allerdings nicht und so verließ Aleks auch diese Show solo.

Aleks Petrovic und Christina Dimitriou – Drama bei "Temptation Island VIP"

Bei "Ex on the Beach" wurde der 32-Jährige dann endlich fündig! Aleks warf ein Auge auf Christina Dimitriou, mit der er bereits vor seiner Teilnahme an der Kuppelshow Kontakt über Instagram hatte. Die beiden verließen die Show als Paar und stellten ihre Beziehung kurz darauf bei "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt" auf die Probe. Im Kampf gegen sechs andere Paare reichte es immerhin für Platz zwei.

Zum Verhängnis wurde vor allem Christina die Teilnahme am Format "Temptation Island VIP". Aleks ging mit "Verführerin" Vanessa Nwattu im TV fremd und erklärte Christina in der darauffolgenden Aussprache (oder eher Konfrontation): "Ich habe mich verliebt". Da war selbst Moderatorin Lola Weippert sprachlos.

Alter, Herkunft und Beruf: Das ist über Vanessa Nwattu bekannt

Vanessa Nwattu wurde im Jahr 2000 geboren und wuchs in Berlin auf. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater kommt ursprünglich aus Nigeria. Nach der Schule arbeitete Vanessa zunächst als Customer Support Adviser. Nebenbei baute sich die Berlinerin ihren Instagram-Account auf und startete als Influencerin durch.

Vanessa Nwattu im TV: Durchbruch durch "Take Me Out"

2021 schaffte sie mit der Teilnahme an der Dating-Show "Take Me Out – XXL" den Sprung vor die Fernseh-Kamera. "Temptation Island VIP" war zwar erst ihr zweiter Reality-Auftritt, verschaffte Vanessa aber auch große Bekanntheit. Nicht nur Aleks wurde für sein Verhalten in dem Format scharf kritisiert, auch Vanessa bekam viele böse Kommentare zu hören. Nichtsdestotrotz sind die beiden noch zusammen und leben gemeinsam in Düsseldorf.

Beim "Sommerhaus der Stars" wird die Beziehung, in der es Gerüchten zufolge schon länger kriselt, auf eine harte Probe gestellt.