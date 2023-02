Abdelkarim: So geheimnisvoll ist das Privatleben des "Let's Dance"-Kandidaten

Abdelkarim ist bei "Let's Dance" 2023 dabei! Der Comedian versucht in der aktuellen Staffel der Tanz-Show nicht mit seinem Humor, sondern mit seinem Hüftschwung zu überzeugen. Was ist über seine Karriere und Privatleben bekannt?

Abdelkarim Zemhoutes große Leidenschaft ist die Comedy. Für den Deutsch-Marokkaner ist es ein Leichtes, sein Publikum zum Lachen zu bringen. Seine Tanzkünste hielt er bisher allerdings genauso geheim wie sein Privatleben. Was ist über ihn bekannt?

Herkunft von Abdelkarim: Wo wurde der Comedian geboren?

Der deutsch-marokkanische Comedian Abdelkarim Zemhoute, der als Künstler ausschließlich mit seinem Vornamen auftritt, kam am 6. Oktober 1981 in Bielefeld zur Welt. Seine Eltern waren aus Marokko nach Deutschland eingewandert und besuchten regelmäßig ihre Heimat. Abdelkarim wurde muslimisch erzogen.

Über seine Jugend sagte Abdelkarim im Gespräch mit " " 2022: "Das Leben in Bielefeld war alles in allem sehr entspannt. Ich bin in einer Ecke mit hohem 'Migrantenanteil' aufgewachsen. Bei uns war die Welt noch in Ordnung. So ein bisschen wie bei 'Unsere kleine Farm', nur ohne Pferde."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Vater von Abdelkarim wollte Juristen-Karriere für seinen Sohn

Nach seinem Abitur studierte Abdelkarim Germanistik und Islamwissenschaften. Nach zwei Semestern wechselte er zum Jura-Studium. Zum Glück für seine Fans entschied sich der 41-Jährige jedoch dazu, sich mehr seiner wahren Leidenschaft, der Comedy, zu widmen und brach das Studium ab. Ob sein Vater über diese Entscheidung froh war? "Mein Vater war der Meinung, dass ein Anwalt in der Familie sicher nicht verkehrt wäre. Er war sich sicher, dass wir uns dann die Rechtsschutzversicherung sparen können", sagte der Comedian zu "Extrazeit".

Der Plan mit der Comedy-Karriere ging auf. Im Kölner "Wohnzimmertheater" hatte der gebürtige Bielefelder 2007 seine ersten Auftritte. Mit seinem ersten Solo-Programm "Zwischen Ghetto und Germanen", in dem es vor allem um seinen Migrationshintergrund ging, war Abdelkarim bis 2016 auf Deutschland-Tournee.

Tour und Moderationsjobs: Die erfolgreiche Karriere von Abdelkarim

2017 wurde es noch eine Spur größer: Mit seinem zweiten Programm "Staatsfeind Nr. 1" tourte der Comedian durch Europa. Seit 2020 steht der Deutsch-Marokkaner mit dem Programm "Wir beruhigen uns" auf der Bühne. Sein Können wurde 2018 mit dem "Deutschen Fernsehpreis" und 2020 mit der "Goldenen Kamera" geehrt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nebenbei moderiert Abdelkarim die Fußball-Comedy-Show "Tippitaka" auf DAZN und hat seine eigene Sendung beim WDR: "Team Abdel". Seit 2021 betreibt der Comedian den Podcast "nich.nich.nich" mit Autor Lutz Birkner.

Gemeinsam mit neun weiteren Comedians nahm Abdelkarim 2022 an der dritten Staffel der Amazon-Prime-Serie "LOL: Last One Laughing" teil.

Abdelkarim: Schock-Angriff bei der "heute-show"

Bei einem Dreh für die "heute-show" auf einer sogenannten "Hygienedemo" im Jahr 2020 wurde Abdelkarims Kamerateam von einer Gruppe aus dem "linken Spektrum" angegriffen. Dabei wurden fünf seiner Kollegen verletzt. Die Polizei nahm sechs Personen vorübergehend fest.

Abdelkarim: Hat der Comedian eine Freundin?

Ob es eine Frau an Abdelkarims Seite gibt, ist nicht bekannt. Der TV-Star hält sein Privatleben geheim und gewährt seinen Fans nur sehr wenige persönliche Einblicke. Auf seinem Instagram-Account gibt es hauptsächlich Comedy und Posts zu seinen Auftritten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Abdelkarim über "Let's Dance" 2023: "Ich bin sehr motiviert"

Auch sein Tanztalent behielt der 41-Jährige für sich. Warum er bei "Let's Dance" mitmacht, verriet er auf dem Instagram-Account der beliebten Fernseh-Show. Dort sagt er: "Ich weiß selbst nicht, warum ich da mitmache. Ich bin sehr motiviert, ich freue mich wirklich. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Training, aber mir aber fest vorgenommen, durchzuhalten".