80.000 Erinnerungsstücke von David Bowie in London ausgestellt

In London dürfen Fans von David Bowie bald 80.000 Erinnerungsstücke der Popikone in Augenschein nehmen. Das Victoria & Albert Museum hat nun eine neue Ausstellung für 2025 angekündigt.

Das Victoria & Albert Museum in London hat einen ganz besonderen Schatz erhalten: Aus rund 80.000 Objekten aus der langjährigen Karriere der Popikone David Bowie (1947-2016) soll nun eine neue Ausstellung entstehen. Das hat das Museum am Donnerstag

Fans der verstorbenen Musik-Legende müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden. Die Erinnerungsstücke werden voraussichtlich erst ab 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. In jenem Jahr soll das East Storehouse des Museums eröffnen, dass gerade noch auf dem Gelände des Olympiazentrums im Osten Londons errichtet wird.

Darauf können sich Bowie-Fans freuen

Die Kollektion umfasst demnach Videos, Fotos, Musikinstrumente, Kostüme, Briefe, Zeichnungen und Songtexte von einem der legendärsten Künstler der Popgeschichte.

David Bowie wäre am 8. Januar 2022 übrigens 75 Jahre alt geworden. Der Musiker, der bürgerlich David Robert Jones hieß und in London geboren wurde, verstarb am 10. Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Leberkrebserkrankung.