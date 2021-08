24. Todestag von Lady Diana: Seltene Verletzung war die Todesursache der Königin der Herzen

Heuer jährt sich der Todestag von Lady Diana zum 24. Mal. Die Mutter von Prinz William und Prinz Harry kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Aber was genau war die Todesursache der Königin der Herzen?

Der 31. August dürfte für Prinz William und Prinz Harry ein schwieriger Tag sein. Vor genau 24 Jahren starb ihre Mutter Lady Diana bei einem Autounfall in einem Tunnel in Paris. Hätte sie den Aufprall überleben können? Woran ist Lady Di gestorben?

Für den bekannten britischen Pathologen Richard Shepherd war der Tod der Königin der Herzen ein klassisches Beispiel eines "Wenn sie doch nur"-Falles. Der Rechtsmediziner war 2004 an einer polizeilichen Untersuchung beteiligt, die die "unvermeidliche Welle von Verschwörungstheorien einzudämmen" versuchte. In seinem Buch, (Riva) behauptet er: "Wäre sie angeschnallt gewesen, wäre sie vermutlich zwei Tage nach dem Unfall mit einem blauen Auge, vielleicht ein wenig kurzatmig wegen der gebrochenen Rippen und mit einem gebrochenen Arm in einer Schlinge aus dem Krankenhaus entlassen worden."

Unfall in Pariser Tunnel: Diana saß auf dem Rücksitz

Über den Unfall, bei dem der Wagen mit über 100 Stundenkilometern gegen den 13. Betonpfeiler im Alma-Tunnel prallte, schreibt der Pathologe, der Fahrer und Dianas Partner Dodi Al-Fayed, der hinter diesem saß, seien auf der Stelle gestorben. Vor Diana saß der Leibwächter Trevor Rees-Jones.

Knochenbrüche und Thoraxverletzung: Diana war nicht angeschnallt

Als Diana nach vorne geschleudert worden sei, habe dessen Gurt einen Teil der Wucht aufgenommen. "Das schwächte ihren Aufprall ab, und im Gegensatz zu Dodi erlitt sie nur ein paar Knochenbrüche und eine kleine Thoraxverletzung."

Dodi und betrunkener Fahrer waren sofort tot

"Rees-Jones, als der stärker Verletzte, kam in den ersten Krankenwagen. Dann wurde Diana aus dem Wagen geholt und ins Krankenhaus gebracht. Niemand ahnte, dass sie einen winzigen Riss in einer Lungenvene hatte", schreibt Richard Shepherd in seinem Buch.

Diana hatte Riss in einer Lungenvene und wurde bewusstlos

"Auf die Rettungssanitäter wirkte sie verletzt, aber stabil, insbesondere, da sie in der Lage war zu sprechen. Während sich alle auf Rees-Jones konzentrierten, blutete die Vene jedoch langsam in ihre Brust. Im Krankenwagen verlor Diana zunehmend das Bewusstsein."

Ärzte konnten Dianas Leben nicht retten

Als es zum Herzstillstand gekommen sei, habe man versucht, sie zu reanimieren, "und im Krankenhaus wurde sie sofort in den Operationssaal gebracht, wo man das Problem entdeckte und versuchte, die Vene abzudichten. Aber leider war es zu spät", so der Pathologe. "Dass sie erst nicht lebensbedrohlich verletzt zu sein schien und dann ohnmächtig wurde, ist typisch für einen Riss in einer lebenswichtigen Vene. Diese Verletzung ist so selten, dass ich in meinem ganzen Berufsleben keine zweite gesehen habe. Diana hatte nur eine winzige Verletzung - aber an der falschen Stelle."

Pater beschreibt, wie Diana ausgesehen hat

Dass sie äußerlich unversehrt war, bestätigte im Juni 2021 auch der Pfarrer Yves-Marie Clochard-Bossuet, der nach ihrem Tod ins Krankenhauszimmer gerufen wurde. Der "Daily Mail" sagte er: "Dort sah ich sie zum ersten Mal. Sie war völlig unversehrt, ohne Flecken oder Make-up. Völlig natürlich. Und sie war eine wirklich schöne Frau, und es schien, als ob … man fast mit ihr reden könnte."