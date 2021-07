Werte-Union für CDU-Kandidaten - auch mit AfD-Stimmen

Die Werte-Union will einen CDU-Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen. Man müsse sich dafür auch von der AfD wählen lassen, so deren Vorsitzender. Die CDU ist entrüstet.

26. Juli 2021 - 14:23 Uhr | dpa

Neuer Vositzender der Werteunion, Max Otte. © Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa