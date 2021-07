Von der Leyen: Keine Zwei-Staaten-Lösung für Zypern

Wer in Nikosia in den nördlichen Teil der Stadt will, muss über eine Grenze. Die türkische Seite will auf Zypern ihren eigenen Staat - die EU ist strikt gegen eine offizielle Teilung des Landes.

08. Juli 2021 - 14:21 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Menschen stehen in Zyperns Hauptstadt Nikosia am Grenzübergang zum türkischen Teil der Stadt. © picture alliance / Friso Gentsch/dpa/Archivbild