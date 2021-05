Volksgruppen in Namibia lehnen Aussöhnungsabkommen ab

Das "Südwester Reiter" genannte Reiterdenkmal der ehemaligen deutschen Schutztruppe. Es wurde am 27. Januar 1912 eingeweiht und soll an die Kolonialkriege des deutschen Kaiserreichs gegen die Herero und Nama von 1903 bis 1907 in Deutsch-Südwestafrika erinnern.

© picture alliance / dpa