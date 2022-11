Vermittlungsausschuss einigt sich auf Bürgergeld

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat sich auf das geplante Bürgergeld geeinigt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend in Berlin aus Teilnehmerkreisen. Damit kann die Nachfolgereform von Hartz IV noch diese Woche in Bundestag und Länderkammer beschlossen werden.

23. November 2022 - 20:31 Uhr | dpa

Der Vermittlungsausschuss zum Bürgergeld im Bundesrat. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Nähere Einzelheiten folgen in Kürze. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de