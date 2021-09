Umfrage sagt AfD-Sieg bei Bundestagswahl in Sachsen voraus

Wo in anderen Bundesländern die SPD, CDU oder die Grünen an erster Stelle in den Meinungsumfragen stehen. Sieht es derzeit in Sachsen anders aus - dort soll die AfD den größten Zuspruch erhalten.

18. September 2021 - 12:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Alice Weidel, Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl am 26. September. © Bernd von Jutrczenka/dpa