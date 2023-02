Umfrage: CDU liegt eine Woche vor Berlin-Wahl klar vorne

In einer Woche findet in Berlin die Wiederholungswahl statt. In den Umfragen zeichnet sich allerdings ein deutlich anderes Bild ab als bei der Wahl im Jahr 2021.

05. Februar 2023 - 19:28 Uhr | dpa

Das Rote Rathaus ist der Sitz der Regierenden Bürgermeisterin sowie des Senats von Berlin. © Philipp Znidar/dpa-Zentralbild/dpa