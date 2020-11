Trump-Anhänger demonstrieren in Washington

Fans von Donald Trump versammeln sich in Washington - und der Präsident stellt eine Begrüßung in Aussicht. Am Ende wird daraus nur ein kurzer Umweg auf dem Weg zum Golf-Club.

15. November 2020 - 02:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Anhänger von US-Präsident Trump versammeln sich bei einem Protest in der Nähe des Kapitols. © Julio Cortez/AP/dpa