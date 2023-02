Tickets für "Das rote Sofa" am 3. März mit Julian Nida-Rümelin gewinnen

Die Abendzeitung verlost 5x2 Tickets für "Das rote Sofa" am 3. März mit Julian Nida-Rümelin im Barocksaal des Deutschen Theaters. Thema des Abends: Die Debatte der Political Correctness

20. Februar 2023 - 06:03 Uhr

Da verändert sich etwas in unserer Gesellschaft. Viele Institutionen und Menschen gendern bereits die Sprache, Quoten für strukturell Benachteiligte werden eingeführt. Bestimmte Begriffe, Denkmäler, Texte und Personen sollen aus unserem kollektiven Gedächtnis verschwinden – Stichwort „Cancel Culture“.

Es gibt aber auch großes Unbehagen an der Political Correctness und Vorwürfe, dass hier nach dem Regelbuch einer gesellschaftlichen Minderheit alles zwangsverändert wird. Ob man Angst haben muss, wie „neu“ die Veränderungen wirklich sind und wie wir hierzu ins Gespräch kommen können, soll Thema dieses „roten Sofas“ sein.

Unser Gast ist Julian Nida-Rümelin, der erste bundesdeutsche Kulturstaatsminister, bis vor wenigen Jahren Philosophie-Lehrstuhlinhaber an der LMU. Heute ist er Direktor am Bayerischen Forschungsinstitut für digitale Transformation und Rektor der neu gegründeten Humanistischen Hochschule Berlin. Seine Spezialgebiete sind Entscheidungs- und Rationalitätstheorie, theoretische und angewandte Ethik, politische Philosophie. Das klingt – zu Recht – sehr intellektuell, aber bekanntermaßen ist Nida-Rümelin ein Wissenschaftler, der Dinge in einer verständlichen Sprache analysieren kann.

An unserem Abend will er auch darauf eingehen, warum unsere Diskussionskultur so schlecht funktioniert und er stellt die Frage: Und wo bleibt der öffentliche Vernunftgebrauch?

Hier mitmachen und Tickets für "Das rote Sofa" mit Julian Nida-Rümelin gewinnen Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Datum: 3. März 2023

Thema: Die Debatte der Political Correctness

Gast: Julian Nida-Rümelin

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Barocksaal im Deutschen Theater

Platzvergabe: Freie Platzwahl

Verpflegung: Häppchen und Getränke inklusive

Tickets: Print@Home

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.