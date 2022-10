SPD in Niedersachsen stabil vor CDU - AfD zweistellig

Am kommenden Sonntag wählen die Menschen in Niedersachsen einen neuen Landtag. SPD-Ministerpräsident Stephan Weil hat gute Chancen, im Amt zu bleiben. Derweil legt auch die AfD in Umfragen zu.

04. Oktober 2022 - 16:19 Uhr | dpa

SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil bei einer Pressekonferenz in Hannover. © Michael Matthey/dpa