SPD-Fraktion will klaren Rechtsrahmen für Corona-Maßnahmen

Wen darf ich treffen? Wo muss ich eine Maske tragen? Darf ich reisen? In solche Fragen mischt sich der Staat normalerweise nicht ein. Doch in der Pandemie ist alles anders. Die SPD-Fraktion will klare "Leitplanken" für Eingriffe in Grundrechte.

01. November 2020 - 13:01 Uhr | dpa

Eine weggeworfene Maske zwischen Herbstlaub auf einer Straße. © Bernd Thissen/dpa